Leserbrief zum Thema Sturm aufs Kapitol geschrieben von: Redaktion am 07.01.2021, 06:42 Uhr

paperpress585 Dass ich kein Freund dieses, meiner Meinung nach, dümmsten aller US – Präsidenten bin, weiß jeder, der mich kennt. Aber dass dieser sogenannte Präsident am gestrigen Mittwoch seine Anhänger zu einem Putsch, ja es ist ein Putschversuch gewesen, aufruft, soviel Dummheit habe ich Ihm nicht zugetraut, jedenfalls nicht in dieser Form. Aber, er zeigt uns immer wieder, wie unberechenbar er ist.



Gestern wurde in den Vereinigten Staaten die Demokratie mit Füßen getreten, das ist mal ganz klar. Dann muss man aber auch feststellen, dass dieser auch so hoch gelobte Sicherheitsapparat der USA gestern total versagt hat, jedenfalls in der Hauptstadt. Es war doch klar, dass es Demonstrationen geben wird. Aber wieso lässt dieser Sicherheitsapparat zu, dass dieser Mob so dicht an, ja sogar in das Kapitol, dem Parlamentsgebäude der Vereinigten Staaten, stürmen kann. Man stelle sich nur mal vor, was passiert wäre, wenn diese Chaoten, die sich da Zugang zum Kapitol verschafft haben, Waffen dabeigehabt und sie dann auch benutzt hätten. Den Sicherheitskräften, die dann, nach einigem Zögern sich dem Mob entgegengestellt haben und dabei verletzt wurden, zolle ich großen Respekt und wünsche ihnen gute Besserung.



Nun hat die Welt gesehen, dass selbst bei einer der ältesten Demokratien der Welt, auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Man hat jetzt auch gesehen, dass solche Leute wie Trump, Putin und Erdogan, natürlich auch Assad in Syrien sich einen Scheiß um die Demokratie und Menschenrechte scheren. Diesen Populisten geht es nur um ihre Machterlangung und deren Erhalt. Solche Leute akzeptieren keine demokratischen Wahlen und deren Ergebnisse. Man kann sie nur nach ihrer Entmachtung hoffentlich anklagen und nach Möglichkeit lange wegsperren.



Ich, als jemand, der die USA gerne bereist und auch einige Freunde dort hat, war unheimlich schockiert und erst sprachlos dann fassungslos, dass es in diesem Land so weit gekommen ist, dass ein Präsident zwar nicht wörtlich, aber indirekt zum Putsch gegen die Demokratie aufgerufen hat. Sperrt diesen Nichtsnutz ein. Er hat diese Demokratie mit Füßen getreten und das darf dieses Land nicht hinnehmen.



Ralph Eichberg



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

