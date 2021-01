Hauptmenü Start





Willkommen im Wahljahr 2021 geschrieben von: Redaktion am 01.01.2021, 08:23 Uhr

paperpress585 Mehr noch als bisher ist zu befürchten, dass es im neuen Jahr nicht allein um den Kampf gegen Corona geht, sondern um jede Wählerstimme. Schon 2020 waren die Auftritte von Armin Laschet und Markus Söder mehr als nervend. Ausgerechnet diese beiden Ministerpräsidenten wollten sich als erfolgreiche Krisenmanager darstellen, dabei hatte man oft den Eindruck, dass sie durch ihre vielen Worte die schlimmen Zahlen ihrer Länder zu kaschieren versuchten. Nordrhein-Westfalen (fast 400.000 Infizierte und über 6.600 Tote) und Bayern (knapp 330.000 Infizierte und mehr als 6.700 Tote) stehen mit Abstand auf den ersten beiden Plätzen der traurigen Corona-Liste. Natürlich, dort wohnen die meisten Menschen. Aber abgesehen von Sachsen mit einem Anteil von 3,3% der Infizierten zur Einwohnerzahl, liegen Bayern mit 2,5% und NRW mit 2,3% von den Flächenländern vorn. In den Stadtstaaten konzentrieren sich die Ansteckungsmöglichkeiten wesentlich mehr als auf dem flachen Land. Hier liegt Berlin mit 2,7% vor Hamburg und Bremen mit jeweils 2,0%.





Am 15. und 16. Januar findet der digitale Parteitag der CDU statt, auf dem ein neuer Vorsitzender ge-wählt werden soll. Wir werden also in den nächsten beiden Wochen auch sehr viel von Friedrich Merz und Norbert Röttgen hören und noch mehr von Armin Laschet. Wenn der Drops gelutscht ist, geht’s dann munter auf den 14. März zu, wenn sich die Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann (Grüne), und Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), zu Wort melden. Nicht viel Zeit bleibt bis zum nächsten Wahlgang am 26. April in Thüringen, wo Bodo Ramelow (Linke) für klare Verhältnisse im Erfurter Landtag sorgen will. Am 6. Juni wird sich zeigen, ob Reiner Haseloff (CDU) das Heft des Handelns in Sachsen-Anhalt zurückerlangt. Bei den angesprochenen Terminen wird die Briefwahl eine besondere Rolle spielen, denn noch weiß niemand, ob der Besuch in einem Wahllokal angemessen wäre.



Wenn im Sommer dann endlich fast alle geimpft sind, könnten vielleicht auch wieder Wahlkampfveranstaltungen mit Publikum stattfinden. Der Sommer wird kaum Erholung bieten, denn am 26. September möchte Manuela Schwesig (SPD) in Mecklenburg-Vorpommern wiedergewählt werden. In Berlin und im Bund wird es vor allem deshalb spannend, weil kein Regierungschef aus dem Amt heraus an-tritt. Wie die Wahlen auch ausgehen, es wird einen neuen Bundeskanzler geben und in Berlin einen neuen Regierenden Bürgermeister oder Regierende Bürgermeisterin. Wer wird Kanzlerkandidat? Diese Frage müssen die Unionsparteien noch klären, hoffentlich bald, damit der unsägliche Schaulauf endlich aufhört. An der Bürotür des Regierenden Bürgermeisters im Roten Rathauses werden dann entweder die Namen Kai Wegner, Bettina Jarasch oder Franziska Giffey stehen.



Ja, der Übergang vom alten zum neuen Jahr verlief ruhiger als früher, aber nicht geräuschlos. Schon um 18:00 Uhr wurden in meiner Gegend die ersten Böllerbatterien gezündet und um Mitternacht knallte es so richtig, allerdings nur für eine Stunde. Genauso wenig zündete das Fernsehprogramm. Der unvermeidliche Jörg Pilawa führte im Ersten durch den Abend. Live vom Brandenburger Tor meldeten sich der ebenso unvermeidliche Johannes B. Kerner und diese schreckliche Andrea Kiewel, die einem den Sommergarten schon regelmäßig verhagelt.



Wenn auf der großen Bühne des ZDF am Brandenburger Tor Musik gespielt wurde, war die Sendung einigermaßen erträglich. Musste es aber unbedingt Live-Schalten in die Wohnzimmer von Promis geben? Da durfte natürlich Thomas Gottschalk nicht fehlen. Das beste Programm bot der Privatsender Tele 5 mit Oliver Kalkofes Mattscheibe. Grandios, wie er diese unsäglichen Entertainment-Formate der Privaten in die Tonne tritt und dabei alle Rollen aus den Horrorshows spiel. Kalkofe als Désirée Nick, das war ganz großes Fernsehen.



Die grauenvollste Show lief aber bereits am 30. Dezember mit Frank Plasberg. „2020 – Das Quiz.“ Im Finale saßen die Kandidaten im Ostfriesennerz in einer Plexiglastonne. Beantworteten sie eine Frage falsch, kam Wettermann Sven Plöger und zog an einer Leine. Plastikkugeln, die Hagel simulieren sollten, prasselten hernieder. Und bei den nächsten falschen Antworten ergoss sich über Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Jan Josef Lievers Regen. Was für ein fürchterlicher Klamauk.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

