Die Stimmung in Spandau geschrieben von: Redaktion am 18.12.2020, 09:36 Uhr

paperpress584 Außerhalb von Spandau interessiert sich niemand für die Finanzaffäre, ausgelöst durch den SPD-Fraktionsvorsitzenden Christian Haß. Und auch die Medien sehen dieses Thema als nicht besonders relevant an. Zumindest berichtete die BZ in ihrem Live-Ticker aus Spandau am 16. Dezember: „Die Grünen hatten gefordert, dass Christian Haß (57) sein Amt als Vorsitzender des Haushaltsausschusses niederlegt – dem ist der Bezirks-Verordnete inzwischen gefolgt. Inzwischen sickerten auch die Summen durch, die er sich als angebliches Arbeitneh-mer-Darlehen genehmigte und inzwischen zurück-zahlte: 2800 Euro hob er 2018/19 mit der Scheck-karte in bar ab, im Januar ließ er sich von einem Mitarbeiter 1555 Euro überweisen. Alles ohne Rücksprache mit dem Fraktionsvorstand.“



In der Spandauer SPD brodelt es. Haß hat sich in den vergangenen Jahren als treuer Gefolgsmann und Ausputzer von Raed Saleh, der inzwischen nicht nur SPD-Vorsitzender in Spandau, sondern auch von Berlin ist, wenig Freunde gemacht. Eine öffentliche Erklärung Salehs blieb bislang aus. An-gemessen wäre es, wenn Haß alle Ämter niederlegt und auf eine erneute Kandidatur 2021 verzichtet. Es gibt auch einige, denen es recht wäre, wenn Haß gleich auch noch aus der Partei austräte. „Die offizielle Sprachlosigkeit der Spandauer SPD in der Sache erhöht den Schaden für die gesamte SPD.“, sagen Insider. Diskutiert wird in Parteikreisen, ob letztlich Saleh Haß, sinnbildlich selbst „schlachtet“ oder ihn „schlachten lässt.“ Salah wird sich vermutlich so verhalten, wie es ihm am besten zum Vorteil gereicht.



Schweigen, wofür man fast Verständnis haben kann, herrscht auch unter den anderen Führungskräften der Spandauer SPD, wie Bürgermeister Helmut Kleebank oder dem Bundestagsabgeordnete Swen Schulz oder dem Abgeordnete Daniel Buchholz. Schweigen sagt oft mehr als viele Worte.



Völlig unverständlich bei dem Vorgang ist nach wie vor, warum sich Christian Haß die knapp 4.500 Euro nicht von irgendwem geliehen hat, anstatt in die Fraktionskasse zu greifen, wo es über kurz oder lang auffallen wird. Strafrelevant scheint der Vor-gang nicht zu sein. Am Ende ist Herr Haß nicht über die Tat, sondern darüber, sich erwischt haben zu lasse, gestolpert.



Ed Koch



Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

