Spandauer Finanzaffäre geht in die nächste Runde geschrieben von: Redaktion am 17.12.2020, 13:53 Uhr

paperpress584 Die Finanzaffäre um den Spandauer SPD-Fraktionsvorsitzenden Christian Haß geht in die nächste Runde. Wir berichteten am 10. und 12. Dezember in unserem Newsletter über den Vorgang. Am 14. Dezember fand die angekündigte Sondersitzung des Ältestenrates der BVV Spandau statt, die sich mit der Finanzaffäre beschäftigen wollte. Da-nach fordern die Grünen den sofortigen Rücktritt von Christian Haß. In einer Pressemitteilung heißt es:





„Gefordert wird eine transparente und vollständige Aufklärung der Bargeldentnahme von dem SPD-Fraktionskonto durch den Fraktionsvorsitzenden Christian Haß. Ab heute (15.12.2020) erfolgt eine Prüfung durch den BVV-Vorstand und das BVV-Büro.“



„In Anbetracht des besonders verwerflichen Tatbestands der widerrechtlichen Aneignung von Fraktionsgeldern durch Christian Haß, fordern wir zur Aufklärung der Affäre weitere Sondersitzungen des Ältestenrats und eine Sonder-BVV“, erklärt Gollaleh Ahmadi, Fraktionsvorsitzende von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der BVV Spandau.



Oliver Gellert, Ko-Fraktionsvorsitzender von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der BVV Spandau fügt hinzu: „Wir beabsichtigen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln volle Transparenz und eine lückenlose Aufklärung der durch Christian Haß verursachten Bargeld-Affäre. Außerdem fordern wir den sofortigen Rücktritt von Christian Haß als Vorsitzen-der des Ausschusses von Haushalt, Personal, Rechnungsprüfung und Beauftragte (HPR).“



Weiter heißt es in der Pressemitteilung: „Christian Haß legt sein Amt als SPD-Fraktionsvorsitzender in der BVV Spandau erst zum Ende des Jahres nieder.“ „In Anbetracht der bereits belegten Vorwürfe verwundert es, dass er sein Amt nicht mit sofortiger Wirkung niederlegt“, so Oliver Gellert. Gollaleh Ahmadi ergänzt: „Warum wartet man bis zum Ende des Jahres? Das ist definitiv das falsche Signal für alle Bürger*innen, die an die Integrität der Spandauer Kommunalpolitik glauben.“



„Bisher offen geblieben ist die Frage, warum und inwiefern die mehrmaligen Bargeldentnahmen möglich waren und so lange unentdeckt geblieben sind.“ „In Anbetracht des zu wahrenden Vier-Augen-Prinzips hätte es niemals zu solchen Vorfällen kommen dürfen. Aufzuklären bleibt demnach auch, wer hier über Christian Haß hinaus noch in der Verantwortung steht“, so die beiden Fraktionsvorsitzen-den.



Haß ist seit 2011 Vorsitzender der SPD-Fraktion Spandau. Sein Motto lautet: „Den Menschen in allen Lebenslagen helfen.“



In der BVV Spandau sitzen sechs Parteien. SPD 21 Sitze, CDU 15, AfD 9, Grüne 4, FDP 3 und Linke 2. Es gibt eine Zählgemeinschaft von SPD, Grünen und Linken. SPD-Bürgermeister Helmut Kleebank wurde 2016 auch mit den Stimmen der FDP gewählt.



Zusammenstellung: Ed Koch





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

