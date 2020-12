Hauptmenü Start





Ordentlich geschrieben von: Redaktion am 16.12.2020, 09:05 Uhr

paperpress584 Deutschland ist mal wieder Weltspitze. Das meine ich ohne Ironie. Der erste Impfstoff gegen Corona wurde, wenn auch mit amerikanischer Beteiligung, hierzulande entwickelt. Und was ich besonders schön finde, von zwei Einwanderern aus der Türkei, die als Kinder nach Deutschland kamen. Es gibt kaum einen besseren Beweis dafür, wie wichtig Einwanderer für unser Land sind. Vor allem für das Gesundheitssystem, in dem so viele Menschen mit Einwandererhintergrund tätig sind. Was würde ich ohne meinen aus dem Sudan stammenden Zahnarzt Mohamed machen, der seit Jahrzehnten für mein strahlendes Lächeln sorgt? Ich könnte an dieser Stelle die Liste endlos ausweiten bis hin zu dem Punkt, dass ich nichts nach Hause geliefert bekäme, wenn es nicht die Einwandererkinder gäbe.





Uğur Şahin und Özlem Türeci haben den BioN-Tech-Impfstoff entwickelt, der zuerst in Großbritannien zugelassen wurde, und jetzt auch in Kanada und den USA verabreicht wird. Und warum noch nicht bei uns? Weil Gesundheitsminister Jens Spahn Wert auf eine „ordentliche“ und keine Notzulassung legt. Wir sind gefangen im schwerfälligen System der EU, wo vieles nur gemeinsam geht und wo wir uns mit Ländern auseinandersetzen müssen, die auf den Rechtsstaat spucken und wochenlang notwendige Corona-Hilfen durch ein Veto beim EU-Haushalt verhindert haben. So lange, bis alle anderen einknickten und Zugeständnisse an Ungarn und Polen machten, damit diese sich in Punkte Pressefreiheit und Unabhängigkeit der Justiz wieder auf das frühere kommunistische System zubewegen können.



Es gibt natürlich haftungsrechtliche Fragen zwischen einer ordentlichen und einer Notfallzulassung. Dass die Unternehmen, die jetzt Milliarden an den Impfstoffen verdienen, im Falle es Probleme gibt, auch dafür haften, wage ich zu bezweifeln. Letztlich wird immer der Steuerzahler die Zeche begleichen.



Was meine Generation anbelangt, so gefällt mir das Wort „ordentlich“ außerordentlich gut. Meine Eltern brachten mir bei, dass mein Zimmer ordentlich aus-zusehen habe. Auch meine Sachen sollten ordentlich im Schrank hängen. Dafür, dass auch meine Schrift ordentlich auszusehen habe, sorgten die Lehrer. Großen Wert legten meine Eltern darauf, dass ich mit Gleichaltrigen von ordentlichen Leuten meine Freizeit verbringe. Die Liste ließe sich endlos fort-setzen. Wie ein ordentliches Zimmer auszusehen habe, konnte sich mein Sohn bei mir abschauen. Er entschied sich für das gegenteilige Modell des ordentlichen Chaos und ist trotzdem ein guter Mensch geworden, und natürlich auch ein ordentlicher. Fazit: Ich bin für eine ordentliche Zulassung des Impfstoffes, auch wenn er erst einen Tag vor Weih-nachten verabreicht werden kann. Machen wir uns nichts vor: Auch das Jahr 2021 wird von Corona geprägt sein. Nach dem 10. Januar 2021 wird es weiterhin starke Einschränkungen geben, denn ehe wir alle durchgeimpft sind, wird der Herbst den Sommer ablösen.



Als wenn wir nichts Besseres zu tun hätten, setzt der Senat den lang gehegten Plan um, die Bezirksämter von fünf auf sechs Mitglieder aufzustocken. Zur Erinnerung: In den vergangenen rund 40 Jahren senkte sich die Zahl der Bezirksamtsmitglieder von sieben auf sechs, dann fünf und nun wieder sechs, „um für die Erfüllung der zunehmenden Aufgaben der wachsenden Stadt auf Ebene der politischen Leitung Kapazitäten zu schaffen.“, heißt es in der Vorlage der Senatsinnenverwaltung, die am Dienstag vom Senat beschlossen wurde. Und das genau zu der Zeit, in der erstmals seit 2003 die Bevölkerungszahlen von Berlin rückläufig sind, wenn auch Corona bedingt. Ob es jemals wieder zu den 40.000 Neu-Berlinern pro Jahr kommen wird wie in den Vorjahren, ist fraglich. Sicherheitshalber blähen wir aber die Bezirksämter auf.



Da kleckerte mir doch vor Schreck das Frühstücksei aufs Hemd, als ich las: „Die Geschäftsbereiche der Bezirksamtsmitglieder werden … einheitlich strukturiert.“ Wie oft habe ich das in den letzten 40 Jahren gehört, ohne dass es tatsächlich in den Bezirken umgesetzt wurde. Und weiter: „Die Position der Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürgermeister wird maßvoll gestärkt, da diesen künftig für alle Bezirke die Zuständigkeit für die Bereiche Personal und Finanzen übertragen wird.“ In allen Bezirken sind schon jetzt die Bürgermeister/innen für das Personal und die Finanzen zuständig, lediglich in Friedrichshain-Kreuzberg wird das Finanzressort von einem anderen Bezirksamtsmitglied verwaltet. Viel ändern wird sich also nicht.



Von einem weiteren Bezirksamtsmitglied wird vor allem die AfD profitieren. Bislang sitzt jeweils ein AfD-Stadtrat in Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, Pankow, Reinickendorf, Spandau und Treptow-Köpenick im Bezirksamt. In Neukölln, Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg fehlte 2016 nicht viel für einen AfD-Stadtratssitz. Das wird sich Dank der Personalaufstockung 2021 ändern.



So ist die Erweiterung der Bezirksämter zwar nur ein kleiner Schritt für die Verwaltung, aber ein ordentlicher Schritt für den Steuerzahler.



Ed Koch







Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

