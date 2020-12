Hauptmenü Start





Bereit zum Abschied sein und Neubeginne geschrieben von: Redaktion am 15.12.2020, 09:39 Uhr

paperpress584 Wer anders als Hermann Hesse hätte es besser formulieren können? Jan Hofer nahm nach 36 Jahren Abschied von der „tagesschau“, und die Nachfolger stehen bereit. Krawatte ab war sozusagen gestern Abend die letzte Amtshandlung des Chefsprechers der „tagesschau“. Eigentlich nur ein Personalwechsel in einem Nachrichtenstudio. Es ist aber viel mehr als das. Wenn ein Nachrichtenmensch selbst zur Nachricht wird, dann ist er entweder verstorben, hat einen Preis bekommen oder eine Straftat begangen. Nichts von dem trifft zu. Dennoch war es angemessen, sich von Jan Hofer in dieser Form zu verabschieden. Und diese Verabschiedung nahm Hofers Nachfolger als Chefsprecher, Jens Riewa, höchst persönlich mit den Worten, eine Ära geht zu Ende, vor. Wie schnelllebig die Zeit ist, beweist Wikipedia. Dort wird Jan Hofer schon als „ehemaliger deutscher Nachrichtensprecher“ bezeichnet.



Jan Hofer war nicht nur als Sprecher tätig, sondern trat auch in vielen anderen Sendungen auf. So zum Beispiel gestern Abend bei „Wer weiß denn sowas?“ gemeinsam mit Jens Riewa. Wer gewonnen hat, verraten wir nicht, bitte selbst anschauen:



https://www.daserste.de/unterhaltung/quiz-show/wer-weiss-denn-sowas/videos/wer-weiss-denn-sowas-folge-613-video-100.html



Jens Riewa, 1963 in Lübbenau geboren, hat übrigens beim Berliner Rundfunk eine zweijährige Intensivsprecherziehung sowie ein Moderationstraining absolviert. Und 1988 bestand er einen Eignungstest als Nachrichtensprecher beim Fernsehen der DDR. 1991 holte ihn der damalige Chefsprecher Werner Veigel zum NDR. Zunächst war Riewa als Off-Sprecher zu hören, ab 1994 dann als On-Sprecher zu sehen. Seit dem 6. September 1995 spricht er die 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau. Und ab heute ist er der Chefsprecher. Bei „tagesschau“ und „tagesthemen“ gibt es zwei Neue, die die Zuschauer des NDR und weit darüber hinaus schon seit langem kennen.



Es sind Constantin Schreiber und Julia-Niharika Sen. Schreiber ist schon seit 2017 bei ARD-aktuell und war schon als Sprecher tätig. Bekannt ist er vor allem als Moderator von „zapp“, dem NDR Medienmagazin. Neben „Rund um den Michel“ moderiert Frau Sen eines der besten Regionalmagazine, das „Hamburg Journal“, bei dem auch Jens Riewa so-wohl die Nachrichten spricht als auch moderiert. „Riewa wird auch weiterhin mit viel Engagement und Freude das Format weiterhin moderieren.“, teilte uns der NDR auf Nachfrage mit.



Natürlich stehen nicht die Sprecherinnen und Sprecher, sondern die Nachrichten selbst im Vordergrund. Nachrichten heißen Nachrichten, weil man sich danach richten kann. Es wird derzeit mal wieder viel über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk diskutiert. Und jeder fühlt sich berufen mitzudiskutieren, weil er der Gebührenzwangsabgabe nicht ausweichen kann. Auch wenn es derzeit nur knapp 60 Cent sind, die uns das Nutzen aller öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehprogramme kostet, ist das einigen offenbar zu viel. Die überwiegende Mehrheit der Deutschen steht jedoch hinter ihrem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und vertraut dem, was gesendet wird.



Nachrichten sind Vertrauenssache. ARD und ZDF haben bewiesen, dass man ihnen trauen kann. Nur sehr selten gelangt eine unkorrekte Nachricht ins Programm. Das journalistische System in den Nach-richten-Redaktionen ist so komplex, dass Fehler kaum vorkommen können. Jede Nachricht wird mehrfach überprüft, bevor sie an die Öffentlichkeit gelangt. Dennoch würde man sich manchmal wünschen, dass nicht jede Vermutung gleich zur Nachricht wird. Dieses Problem besteht bei den Privaten aber in wesentlich höherem Maße. Zu einer seriösen Nachricht gehört aber immer auch ein seriöser Verkünder. Und deshalb sind Nachrichtensprecher und Spreche-rinnen so wichtig. Vertrauen wir ihnen, vertrauen wir der Nachricht. Jan Hofer war der Mann, dem wir vertraut haben. Dem Sprecherteam von ARD-aktuell können wir ebenso vertrauen wie dem des ZDF. Wer Fake-News brüllt, ist selbst ein Fake.



Ed Koch



