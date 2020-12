Hauptmenü Start





Wartet nicht auf Mutti geschrieben von: Redaktion am 10.12.2020, 08:01 Uhr

paperpress584 Angela Merkel hat in dieser Woche wahrlich genug zu tun. Haushaltsdebatte im Bundestag und den EU-Gipfel. Einige Ministerpräsidenten wollen aber unbedingt noch vor Weihnachten mit Merkel sprechen, um weitere Maßnahmen gegen die Pandemie zu verabreden. Nun wollen sich offenbar alle den dritten Advent mit einer weiteren Video-Konferenz versauen. Es steht den Bundesländern doch frei, selbst Entscheidungen zu treffen. Einheitliche Regelungen sollte es in einem föderalen Staatssystem möglichst wenige geben. Sachsen hat es vorgemacht, wie es geht, auch Berlin hat strengere Regeln als andere.





Als wenn es nicht genügend andere Themen gäbe, über die man sich aufregen kann, wird Michael Müller jetzt für eine Äußerung im ARD-Morgenmagazin am 8. Dezember angezählt.



„Wir haben gesagt, dass wir ein bestimmtes Ange-bot bis Weihnachten aufrecht erhalten wollen. Ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass es danach Einschränkungen gibt. Es gibt auch keinen Grund, sich dann wirklich noch am 28. Dezember einen Pullover zu kaufen. Das kann man auch vorher machen. Man kann das mit dem Einzelhandel dann auch verabreden.“



Im Talk aus Berlin sah sich Jörg Thadeusz in seinen Freiheitsrechten eingeschränkt, weil er selbst entscheiden wolle, wann er einen Pullover kaufe. Und auch Sebastian Czaja springt vom Hocker: „Die Zeiten sind hart genug, auch ohne, dass der Regierende Bürgermeister die eigene Bevölkerung mit abstrusen Shopping-Tipps entmündigt. Diese herablassende Kleinkindpolitik löst keine Probleme, sie schafft nur neue, da sie das soziale Klima in der Stadt belastet.“ Kleinkindverhalten nenne ich die Reaktion von Thadeusz und Czaja. Häufig habe ich den Eindruck, dass noch ein zweites Virus grassiert, nämlich eins, das direkt das Gehirn angreift.



Mir hat doch tatsächlich jemand gesagt, dass es gegenwärtig bei uns schlimmer sei als in der DDR. Denn dort konnten sich zu Weihnachten alle treffen, bei uns aber nicht. Zumindest meine DDR-Verwandten wären bei dem Versuch, über die Mauer zu klettern, um mich in West-Berlin zu besuchen, vermutlich erschossen worden.



Lediglich die R-Wert-Ampel steht mit 0,95 aktuell auf Grün. Bei den Neuinfektionen pro Woche mit 193,39 zeigt die Ampel Rot, ebenso wie bei der Intensivbettenbelegung 27,91%. Herr Thadeusz und Herr Czaja sollten sich noch heute einen Pullover mit hoher Krempe kaufen und diese voll über den Kopf ziehen, vielleicht hilft es.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

