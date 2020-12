Hauptmenü Start





Verliert Saleh die Kontrolle über Spandau? geschrieben von: Redaktion am 10.12.2020, 07:58 Uhr

paperpress584 Während die eine SPD-Vorsitzende hofft, dass das Pferdehaar, an dem das Schwert von Königs Dionysios über dem Kopf von Damokles schwebt, hält, hat der andere Problem auf seiner Home-Base. Raed Saleh hatte schon viel Pech mit der Ernennung eines neuen Bürgermeisters für Spandau. Kaum ernannt, zog dieser zurück. Nun kommt zu dem Pech auch noch Unglück hinzu.



Saleh, der auch Vorsitzender der Spandauer SPD ist, hat in seinem Kreisverband ein Netz von Ge-treuen gesponnen. Alles wird von seinen Leuten kontrolliert. Das fängt damit an, wer Kreisdelegierter wird, wer in den Abteilungsvorstand darf, wer einen Bezirksamtsposten bekommt, wer Landesdelegierter werden darf und wer einen Platz im Abgeordnetenhaus bekommt. Nur wenigen ist es gelungen, durch dieses enge Netzt zu flutschen.



Jan Thomsen, heute Sprecher von Verkehrssenatorin Regine Günther, veröffentlichte am 10. und 14. Februar 2018 in der Berliner Zeitung, deren Redakteur er war, zwei viel beachtete Artikel, die das System Saleh in Spandau anschaulich beschreiben. „Hier finden Mauscheleien statt, die weit über das Übliche hinausgehen“, sagt einer. Ein anderer konstatiert, es herrsche ein von Saleh kontrolliertes „Syndikat“.



https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/spd-im-kreisverband-spandau-kritiker-von-raed-saleh-unter-druck-li.57941



https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/der-mobber-von-spandau-spd-fraktionschef-raed-saleh-zeigt-sich-entsetzt-ueber-die-lage-der-partei-li.57938



Salehs Mann fürs Grobe ist Christian Haß, bis Jahresende noch Vorsitzender der SPD-Fraktion in der BVV-Spandau. Wenn es darum geht, unliebsame, also nicht auf Saleh-Linie befindliche Politiker abzustrafen, entwirft Haß die Schlachtpläne, beschreibt Jan Thomsen die Verhältnisse in Spandau. Stachel im Fleisch des „Saleh-Syndikats“ ist Daniel Buch-holz, seit 2001 Mitglied des Abgeordnetenhauses und ausgewiesener Experte in Fragen der Stadtentwicklung und des Umweltschutzes. Immer wieder wurde erfolglos versucht, Buchholz als Vorsitzenden der Abteilung Haselhorst-Siemensstadt abzuwählen. Thomsen beschreibt Haß‘ Plan aus 2018 wie folgt: „Erst lasse man Buchholz allein kandidieren – und durchfallen. Dann soll sich der Newcomer Krüger, der erst im vorigen Dezember in die Abteilung gewechselt war, als Retter in der Not bewerben – und mit Hilfe der dutzendweise engagierten Neumitglieder gewählt werden.“ Das ging wohl schief, denn auf Buchholz Internetseite ist er immer noch als Vorsitzender der Abteilung vermerkt.



Nun ist Christian Haß an einer „möglichen Finanzaffäre“, wie die Berliner Morgenpost berichtet, ge-scheitert. „Grund für den Abgang ist demnach der Umgang von Haß mit Finanzmitteln der Fraktion.“, schreibt die Morgenpost. „Er habe aus der Fraktionskasse ein Arbeitgeberdarlehen in Anspruch genommen, schreibt der bisherige Fraktionsvorsitzen-de in seinem Brief. Offenbar ohne darüber Rücksprache mit der Fraktion zu halten. ‚Leider habe ich es versäumt, einen Vorstandsbeschluss darüber herbeizuführen. Dieses war ein Fehler, den ich sehr bedauere‘, führt Haß weiter aus und zeigt sich reumütig: Der Vorgang entspreche ‚nicht meinen eigenen Ansprüchen‘. Mittlerweile seien die Darlehen allerdings vollständig zurückgezahlt, notiert der Fraktionsvorsitzende.“ Da kommen einem die Tränen.



Haß wird weiterhin der Fraktion angehören und ob er nach 2021 weitermacht, wissen wir nicht. Saleh wird auch künftig alles tun, um seine Machtbasis in Spandau zu erhalten. Spandau ist zum Glück nicht überall, genauso wenig wie Neukölln.



Ed Koch



Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

