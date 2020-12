Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 9 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Imagine geschrieben von: Redaktion am 08.12.2020, 06:41 Uhr

paperpress584 Normaler Weise begleitet mich das „Klassik Radio“ durch den Tag. Es bietet, alles was man braucht. Vor allem diese fantastische Musik. Natürlich gibt’s auch Nachrichten und die „Wahre Geschichte“. Heute habe ich meine Beatles-Alben aus dem Schrank geholt, und die Musik wird mich den ganzen Tag über begleiten. Heute vor 40 Jahren ist dieser geniale Musiker John Lennon ermordet worden, in New York vor dem Dakota-Haus am Central Park, wo er wohnte. Fünf Jahre später eröffnete Lennons Witwe Joko Ono zu seinen Ehren in Sichtweite des Dakota Buildings das „Strawberry Field“, benannt nach seinem Song „Strawberry Fields Forever.“ Und in der Mitte das Mosaik mit dem Wort „Imagine“, beim Anhören des Songs ich immer noch eine Gänsehaut bekomme.





Es ist nicht ganz einfach von John Lennon auf den Corona-Impfstoff zu kommen. Die einzige Verbindung ist Great Britain. Dort beginnen heute die Impfungen mit dem von BioNTech aus Mainz entwickelten Impfstoff. GB hat den vermeintlichen Vor-teil genutzt, nun nicht mehr in der EU zu sein und schnell und national entscheiden zu können. Noch während die Brexit-Verhandlungen laufen, bei denen der Fischfang eine zentrale Rolle spielt, werden im Königreich die Spritzen geladen und in die Arme der ersten Kandidaten gestochen.



Unsere britischen Freunde nehmen uns somit die Testphase ab. Sie stehen unter weltweiter Beobachtung. Wir alle können nur hoffen, dass es keine Nebenwirkungen gibt, denn auf diese wartet diese ganze verfluchte Querdenkerbewegung mit ihren staatsverachtenden Sympathisanten aus dem rechten Sumpf des Landes. Es ist immer wieder erschreckend, welche Fakenews verbreitet werden. Mit der Impfung werden uns natürlich Chips zur totalen Kontrolle eingepflanzt und somit erlangt Bill Gates die Weltherrschaft, als wenn er sie über das Internet nicht schon längst hätte.



Noch bevor die Impfungen starten konnten, war der Verteilungskampf schon in vollem Gange. Erst wurden die 75-jährigen ins Visier genommen, nun hat man das Alter auf 80 erhöht. Es folgen alle relevanten Gruppen vom medizinischen Personal über Polizei und Feuerwehr, hoffentlich vergisst man die Paketboten nicht, denn die werden bald noch mehr gebraucht, wenn alle Geschäfte nach dem Willen der Bundeskanzlerin nach Weihnachten schließen sollen.



In einer Straßenumfrage schlug jemand vor, zuerst die Politiker zu impfen. Finde ich gut! Das wäre eine vertrauensbildende Maßnahme. Angela Merkel und Jens Spahn, und als Vertreter der Bundesländer Michael Müller und Markus Söder.



Googelt man nach dem Preis für eine aus zwei Impfungen bestehenden Dosis, so werden bei BioNTech 33 Euro aufgerufen. (Quelle: Industrie Magazin) Da verwundert es wenig, wenn die Adresse von BioNTech in Mainz „An der Goldgrube 12“ lautet. Warten wir also ab, wann es bei uns soweit ist. Den linken Ärmel brauchen wir heute noch nicht hochkrempeln.



Und zum Schluss: Imagine – von John Lennon – in deutscher Übersetzung.



Stell dir vor, es gäbe kein Himmelreich,

Es ist ganz einfach, wenn du es versuchst.

Keine Hölle unter uns,

über uns nur der Himmel.



Stell dir vor, alle Menschen

leben nur für das "Heute".



Stell dir vor, es gäbe keine Länder,

es ist nicht so schwer, zu tun.

Nichts, wofür es sich zu töten oder sterben lohnt,

und auch keine Religion.



Stell dir vor, alle Menschen,

leben ihr Leben in Frieden.



Du wirst vielleicht sagen, ich sei ein Träumer,

aber, ich bin nicht der Einzige.

Ich hoffe, eines Tages wirst auch du einer von uns sein, und die ganze Welt wird wie eins sein.



Stell dir vor, es gäbe keinen Besitz mehr.

Ich frage mich, ob du das kannst.

Keinen Grund für Gier oder Hunger,

Eine Menschheit in Brüderlichkeit.



Stell dir vor, alle Menschen,

teilen sich die Welt.



Du wirst vielleicht sagen, ich sei ein Träumer,

aber, ich bin nicht der Einzige.

Ich hoffe, eines Tages wirst auch du einer von uns sein, und die ganze Welt wird wie eins sein.



Dieser Text eignet sich hervorragend als Weihnachtsbotschaft. Das Problem auf dieser Welt ist und bleibt jedoch der Faktor Mensch. An der Verteilung des Impfstoffes wird sich erneut sehr deutlich zeigen, wie die Welt strukturiert ist. Natürlich werde ich mich auch impfen lassen, wenn ich dran bin, würde dann aber gern meine Dosis an jemand weiterreichen, der sie nötiger hätte als ich.



Ed Koch



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: