Eklat bei zibb geschrieben von: Redaktion am 03.12.2020, 08:15 Uhr

paperpress584 zibb steht für „Zuhause in Berlin und Brandenburg“ und ist ein Vorabendmagazin des RBB, das zwischen 18:30 und 19:25 Uhr ausgestrahlt wird. Danach folgen Wetter und „Abendschau“ bzw. „Brandenburg aktuell.“ Vorbild war offenbar „DAS“ (Das Abend-Studio). Die Sendung wird zeitgleich vom NDR aus-gestrahlt, und es folgen, wie in Berlin, die regionalen Nachrichtenmagazine. DAS wurde im Januar 1991 erstmals ausgestrahlt, zibb ging 2003 an den Start.



Die Gemeinsamkeiten sind die aktuelle Berichterstattung aus den Sendegebieten und prominente Gäste auf einem roten Sofa. Gestern Abend empfing zibb-Moderator Andreas Jacob Angelo und Gabriel Kelly. Bis kurz vor dem Ende der Sendung verlief alles ruhig und harmonisch. Es wurde über das Weihnachtsalbum von Angelo Kelly gesprochen, das er mit seiner Familie, womit nicht die Kelly Family gemeint ist, auf-genommen hat (Comming Home for Christmas). Angelo und Gabriel nehmen jetzt regelmäßig einen Pod-cast auf und sprechen über alle möglichen Themen. Gelernt haben wir auch, dass der irische Adventskranz fünf Kerzen in unterschiedlichen Farben hat. Angelo lebt mit seiner Familie in Irland und weiß, dass die Iren alles anders machen, Hauptsache Rebellen.



Angesprochen wurde auch das heile Familienbild, das die Kellys vermitteln. Dafür müsse man sich nicht entschuldigen, sagte Angelo schon leicht angesäuert.



Das Gespräch war sehr angenehm, die eine oder andere neue Information war auch dabei. Eigentlich alles im grünen Bereich. Doch dann musste Angelo doch noch etwas loswerden. In der Live-Sendung beschwerte er sich offen über den Redakteur, mit dem das Gespräch vorbereitet wurde. Der Redakteur habe nur gegoogelt und alle Klischees heraus-gesucht. Angelo bezeichnete den Redakteur als faul und die vorbereiteten Fragen als nicht sehr originell. Den Moderator Andreas Jacob fragte er, ob er seine Spickzettel abarbeiten müssen. Nein, er löse sich auch von den Karten, sagte Jacob.



Er spüre eine gewisse Unzufriedenheit, sagte Jacob, was Angelo Kelly bestätigte. Beeindruckend war, wie ruhig und sachlich Andreas Jacob die Situation meisterte und dadurch eine Eskalation vermied. Als Angelo dann immer noch weiter freundlich, aber bestimmt schimpfte, beschwichtigte Gabriel, indem er die Arme nach unten senkte unter dem Motto, OK, Papa, die Botschaft ist angekommen. Ob er denn wiederkomme werde, wollte Jacob zum Schluss wissen. Vielleicht, sagte Angelo. Aber, „wir sind ja trotz des Vorgesprächs gekommen.“ Und vielleicht lassen sich künftige Gespräche besser vorbereiten, ohne nur zu googeln.



Ed Koch



