Müllers letzte Rede als SPD-Vorsitzender geschrieben von: Redaktion am 27.11.2020, 08:52 Uhr

paperpress583 Heute Abend um 17:40 Uhr hält Michael Müller seine letzte Rede als Vorsitzender der SPD Berlin. Um 18:50 Uhr stellen sich Franziska Giffey und Raed Saleh vor. Ab 20:00 Uhr wird in den Geschäftsstellen der SPD abgestimmt und am Samstag um 09:00 Uhr wird das Ergebnis verkündet. Miterleben können Sie den digitalen Parteitag unter https://spd.berlin/



Die aktuelle Civey (Tagesspiegel) Umfrage von heute für Berlin: CDU 22,8%, SPD 18,9%, Grüne 21,3%, FDP 5,7%, Linke 13,3%, AfD 9,9%.





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

