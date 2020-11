Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 7 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Satire im Fernsehen geschrieben von: Redaktion am 21.11.2020, 13:52 Uhr

paperpress583 In diesen Zeiten, wo uns Politiker und Mediziner von früh bis spät darüber informieren, wie sehr uns ein Virus den Spaß am Leben versaut, ist es geradezu entspannend, Satire-Sendungen im Fernsehen zu betrachten. Eine bessere kritische Auseinandersetzung mit den Themen der Zeit vermittelt kaum ein anderes TV-Format.



Hier ein paar Links zu Sendungen, die in dieser Woche ausgestrahlt wurden. Anschauen lohnt sich:



extra3 vom NDR – 18.11.2020 – 30 Minuten

https://www.youtube.com/watch?v=V-_ll0aEPCM



heute show ZDF – 20.11.2020 – 35 Minuten

https://www.zdf.de/comedy/heute-show/heute-show-vom-20-november-2020-100.html



ZDF Magazin Royale – 20.11.2020 – 33 Minuten

https://www.zdf.de/comedy/zdf-magazin-royale/zdf-magazin-royale-vom-20-november-2020-100.html



Mitternachtsspitzen WDR – 21.11.2020 – 62 Minuten

https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/mitternachtsspitzen/video-mitternachtsspitzen-im-november-110.html

Sie können diese Sendung auch heute um 21:45 Uhr im WDR sehen



Am 19. Dezember 2020 verabschieden sich Jürgen Becker, Uwe Lyko und Wilfried Schmickler von den Mitternachtsspitzen, Deutschlands am längsten existierende Kabarettsendung. Becker und Schmickler gehörten 28 Jahre, Lyko 24 Jahre dem Ensemble an. Am 6. Februar 2021 übernimmt der neue Gastgeber Christoph Sieber, dessen Sendung „Mann, Sieber“ mit Tobias Mann am 1. Dezember um 22:45 Uhr im ZDF nach 41 Folgen in fünf Jahren zum letzten Mal ausgestrahlt wird. Schade.





Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: