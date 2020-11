Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 8 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Beherbergungsverbot - gilt nicht für alle geschrieben von: Redaktion am 15.11.2020, 07:26 Uhr

paperpress583 In Leipzig war ich lange nicht. Leider. Eine wirklich schöne Stadt, trotz dieser ganzen bekloppten Corona-Leugner. Mein Lieblingshotel befindet sich genau gegenüber der Nikolaikirche, dort, wo alles begann, was zur Wiedervereinigung führte.





Ein Besuch in Auerbachs Keller, wo einst Gothe den Faust schrieb, gehört zum Pflichtprogramm jedes Leipzig Besuchs. Wildschweinbraten mit Rotkohl und Kartoffelklößen, einfach traumhaft. Im Augenblick bleibt einem ohnehin nur die Erinnerung. Auch in Leipzig sind natürlich alle Restaurants geschlossen. Und selbst für die Nationalmannschaft wird es in Auerbachs Keller keine Sondergenehmigung gege-ben haben.



Zumindest aber galt das Beherbergungsverbot nicht für Jogi Löws Kicker. Denn in Sachsen gilt: „Übernachtungsangebote für Übernachtungen aus not-wendigen beruflichen, sozialen oder medizinischen Anlässen“ sind erlaubt.



Das Steigenberger Grandhotel Handelshof, sozusagen das erste Hotel am Platze, konnte sich also aussuchen, aus welchem Grunde das Beherbergungsverbot nicht galt. Vermutlich aus sozialen.



3:1 gewann die DFB-Auswahl gegen die Ukraine. Und wo wurde anschließend gefeiert? Room Party im Hotel mit bis zu zehn Personen aus zwei Haus-halten? Vermeiden Sie Kontakte, hat uns gerade gestern Angela Merkel noch einmal dringend gebe-ten. Beherbergungsverbot, Abstand halten, Masken tragen. Das gilt natürlich nicht für die Vertreter des systemrelevantesten Berufs in unserem Land. Die dürfen kuscheln und sich anspringen, bis die Knochen knacken. Natürlich können alle einen negativen Corona Test vorweisen. Kriegt auch nicht jeder ohne weiteres.



Ich würde mich sofort eines Tests unterziehen, wenn ich dafür im Hotel One in Leipzig wohnen und abends mit Freund Andie bei Auerbach ein bis fünf Bier trinken dürfte. Wir sind alle gleich in diesem Land, nur einige sind eben gleicher.



Ed Koch



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: