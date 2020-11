Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 8 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Pandemie-Weihnachten - Gänsebraten und Lichterketten geschrieben von: Redaktion am 12.11.2020, 08:41 Uhr

paperpress583 Ob man Weihnachten mag oder nicht, wer aber verzichtet schon gern auf einen schmackhaften Gänsebraten? Und dass Lichterketten die Straßen in dieser trüben Jahreszeit hell erleuchten, erfreut uns doch auch. Wie auch immer es ab dem 1. Dezember weitergeht, Gänsebraten und Lichterketten wird es geben. Auf dem Schöneberger EUREF-Campus sollte dieser Tage das neue Restaurant „The Cord“ eröffnet werden.



Auf die Eröffnung müssen wir noch warten, nicht aber auf gutes Essen, denn das gibt es ab sofort. Wer schon mal das Weihnachtsessen vorprobieren möchte, sollte diesen Link anklicken:



https://campus-catering.euref.berlin/onlineshop/index.html



Gänse- und Entenbraten sind inzwischen zum Klassiker des kulinarischen Angebots des EUREF-Campus geworden. Meisterkoch Thomas Kammei-er und sein Team bereiten den Braten und eine große Auswahl an Beilagen vor.



Alle Bestellungen müssen zwei Tage vor Abholung eingegangen sein. Im Café am Wasserturm auf dem EUREF-Campus kann dann der Braten abgeholt werden. Bis zum 23.12. werktags 12 bis 16 Uhr und am Heiligen Abend zwischen 10 und 13 Uhr.



Der Tempelhofer Damm ist nicht die schönste Einkaufsmeile in Berlin. Gerade deshalb weisen wir auf ihn hin, denn es muss nicht immer die Schloßstraße sein. Erfreulich ist, dass im Karstadt-Haus 2020 nicht die Lichter ausgegangen sind.



Die Unternehmer-Initiative Tempelhofer Damm ruft auch in diesem Jahr „Lights-On“ aus. Das ist sozusagen das Gegenmodell zu „Lockdown“. Tobias Mette, Vorsitzender der UI-Te Damm, sagt: „Gerade in dieser unwirklichen und unsicheren Zeit war es uns und unseren Mitgliedern ein wichtiges Anliegen, ein Stück Normalität an unseren Te-Damm zurückzubringen und ein Signal zu senden.“ Seit nunmehr sieben Jahren organisiert der Verein die für die Einkaufs- und Geschäftsstraße so wichtige Lichtinstallation. Hell und freundlich erstrahlen die vielen Lichter an den Laternen zur Weihnachtszeit und verwandeln den Te-Damm in ein warmes Lichtermeer. Dank der vielen Unterstützerinnen und Unterstützer konnte der Verein die Montage der gut 40 großen Leuchtelemente auch in diesen schwierigen Zeiten realisieren und sendet vom Ullstein-Haus bis zur Auto-bahn am Tempelhofer Damm ein hoffnungsvolles Signal.



Die Weihnachtsbeleuchtung wird feierlich am 23.11.2020 um 18:00 Uhr vor dem Haupteingang des Tempelhofer Hafens angeschaltet. Um nachhaltig als Einkaufsstraße wahrgenommen zu werden, muss die Straße insbesondere zur Weihnachtszeit hell und freundlich leuchten und so zum Einkaufen einladen. Und im Jahr der Covid-Pandemie spendet diese Lichtinstallation vielleicht für manchen Menschen auch ein wenig mehr als nur warmes Licht.



Da bleibt nur noch zu sagen: Guten Appetit und möge das Licht mit Ihnen sein.



Quellen: EUREF – UI-TeDamm



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: