Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 10 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

AlarmstufeRot bei Olaf Scholz geschrieben von: Redaktion am 16.10.2020, 08:16 Uhr

paperpress582 Die Veranstaltungsbranche leidet nach wie vor unter den Corona-Einschränkungen. Zwar dürfen wieder Zuschauer an verschiedenen Veranstaltungen teil-nehmen, allerdings in einer Zahl, die kaum kostendeckend ist. „In unseren zahlreichen Gesprächen mit der Politik fordern wir regelmäßig weitreichende Korrekturen an den staatlichen Programmen im Sinne der Veranstaltungswirtschaft. Deutlich gemacht haben wir das zusammen mit anderen Vertretern der Veranstaltungswirtschaft auch in unserem Gespräch bei Bundesfinanzminister Olaf Scholz in Berlin.“, heißt es in einer Pressemitteilung.



„Ausführlich dargelegt haben wir, wo die beachtlichen Überbrückungspakete der Bundesregierung nicht passgenau sind für die Rettung der Unternehmen des Veranstaltungsbereichs und welche Optimierungen erforderlich sind. Unsere Forderungen: Der Zugang für kleinere und mittlere Betriebe muss weiter geöffnet werden. Marktübliche nachgewiesene Kosten müssen bis zu 80-90 Prozent erstattet werden. Eigenleistungen von Unternehmer*innen müssen als förderfähig anerkannt werden, vor allem um den kleinen Unternehmen und Soloselbständigen Einzelunternehmer*innen über die Krise zu helfen.



Veranstaltungskosten, die wegen — durch Abstandsvorschriften — reduzierten Kapazitäten anfallen, müssen ersetzt werden ebenso wie dadurch entstehende Verluste. Die bestehenden Kreditprogramme müssen unter anderem durch Verlängerung der Rückzahlungsfristen angepasst werden.



Entgangene Vermittlerprovisionen — z.B. von Künstleragenturen — müssen als Fixkosten anerkannt werden, wie es bereits bei den Reisebüros der Fall ist. Der steuerliche Verlustvortrag muss ausgeweitet, die Antragstellung erleichtert werden.



Zudem brauchen Veranstalter für die Zukunft einen Ausfallfonds für erneute pandemiebedingte Veranstaltungsausfälle, da Versicherungen derartige Risiken nicht mehr übernehmen.



„In einigen Hilfsprogrammen wie den Überbrückungshilfen ist noch Luft, weil sie weniger stark als befürchtet beansprucht wurden. Dies erlaubt maß-geschneiderte Programme etwa für die Veranstaltungswirtschaft”, stellt Olaf Scholz nun in Aussicht. Der Regierung sei die besondere Betroffenheit der Branche bewusst.



Sein Ministerium werde die unterbreiteten Vorschläge und deren mögliche Umsetzbarkeit sorgfältig prüfen. Dazu will er bereits kurzfristig ein Folgegespräch mit unserer Branche führen.



Die Gesprächsrunde war hochkarätig besetzt. Neben Olaf Scholz nahmen auch seine Staatssekretäre Sarah Ryglewski und Wolfgang Schmidt sowie der Chef der Taskforce-Coronahilfe, Dr. Holger Fabig, teil. Die „AlarmstufeRot“ wurde von Sandra Beckmann, Christian Eichenberger und Christi-an Seidenstücker vertreten.



Des Weiteren saßen am Verhandlungstisch Prof. Jens Michow vom Bundesverband der Konzert und Veranstaltungswirtschaft e.V., Patrick Arens vom Bundesverband Solare Mobilität e.V., Timo Feuerbach vom Europäischen Verband der Veranstaltungscentren e.V., Jan Kalbfleisch vom FAMAB Kommunikationsverband e. V., dem Fachverband für Messebauunternehmen, Marketing-/Eventagenturen, Messearchitekten und -designer, Eventcatering-Unternehmen sowie jeweils deren Fach-Zulieferanten, Marcus Pohl von der Interessengemeinschaft selbständige Dienstleiter/innen in der Veranstaltungswirtschaft e.V. und Helge Leinemann vom Verband für Medien- und Veranstaltungstechnik e.V.



Bleibt zu hoffen, dass nach dem Gespräch mehr passiert, als das milde Lächeln des Finanzministers befürchten lässt. In der Veranstaltungswirtschaft sind rund 1,5 Mio. Menschen tätig. Die Branche liegt mit einem Umsatz von knapp 130 Mrd. Euro auf Platz sechs, hinter dem Kraftfahrzeugbau und noch vor dem Bauhauptgewerbe.



Ed Koch



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: