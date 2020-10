Hauptmenü Start





Giffey muss die Sache klären geschrieben von: Redaktion am 07.10.2020, 09:44 Uhr

paperpress582 Nicht unbedingt ein Fall für den Amtsarzt, aber einer für Juristen und Wissenschaftler ist die Doktorarbeit von Franziska Giffey. Mehrere Medien berichten, dass es auf den 205 Seiten der Dissertation mindestens 27 Plagiate geben soll. „Ein zuvor geheimes Gutachten der FU Berlin beschreibt detailliert, wie Familienministerin Franziska Giffey bei ihrer Dissertation geschummelt hat. Studenten sind empört.“, meldet t-online.de.



Die Freie Universität ist im Oktober 2019 zu der Erkenntnis gelangt, ihr den Doktortitel nicht zu entziehen, „weil der Kern der Arbeit und ihre wissenschaftliche Leistung von den Mängeln nicht infrage gestellt werden.“ Wie bekannt, wurde ihr eine Rüge ausgesprochen, eine im Berliner Hochschulgesetz nicht vorgesehene Form der Sanktionierung. „Details zu den beanstandeten Textstellen in Giffeys Arbeit nannte die Universität damals nicht.“ Man muss sich das einmal vorstellen: Die Studierendenvertretung hat den Vorgang jetzt in die Hand genommen und das „geheime Dokument“ an die Öffentlichkeit gebracht. Die FU selbst hat sich in dem Verfahren diskreditiert. Es ist inzwischen ein unreparierbarer Schaden entstanden. Bei dem Reinickendorfer Bundestagsabgeordneten Frank Steffel hatte die FU allerdings keine Skrupel, ihm den Titel abzuerkennen.



In dem nun vorliegenden Dokument „wird klar, dass Giffey bei mindestens 27 Textstellen vorsätzlich getäuscht hat: Fünf Mal übernahm Giffey in der Arbeit ganze Sätze aus anderen Arbeiten, ohne sie als Zitat zu kennzeichnen und die Quelle zu nennen. An weiteren 22 Stellen wurden ‚deutliche Textübernahmen oder Paraphrasen ausgemacht, bei denen keine Quelle genannt wurde‘. In diesen Passagen sei ‚der Tatbestand der objektiven Täuschung‘ erfüllt.“



Die Empörung ist groß. „Studierende fallen durch Prüfungen, weil sie zwei Zitatangaben vergessen haben", sagt Anna Müller, Referentin im AStA der FU. Andere Politiker hätten bereits bei deutlich geringeren Vergehen ihren Doktortitel abgeben müssen. „Wir sehen hier keinerlei Verhältnismäßigkeit, sondern politisches Kalkül der FU-Führung", so Müller weiter.



Wenn Giffey jetzt nicht umgehend die Reißleine zieht, kann ihr das noch vor der Wahl das Amt der Bundesministerin kosten, und ihre Spitzenkandidatur in Berlin ohnehin. Ein Schaden für die SPD ist bereits jetzt entstanden. In der langen Liste der aberkannten Doktor-Titel ist/wäre Giffey die erste Sozialdemokratin. Das Ranking führt die CDU mit fünf Fällen an, gefolgt von vier der FDP und zwei der CSU.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

