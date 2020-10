Hauptmenü Start





Wo bleibt der Amtsarzt? geschrieben von: Redaktion am 07.10.2020, 09:41 Uhr

paperpress582 Was muss noch geschehen, bevor endlich der Amtsarzt kommt und Donald Trump für arbeitsunfähig erklärt? Angesichts von aktuell 210.749 Corona-Toten (+720 zum Vortag) und 7.529.377 (+42.449) Infizierten in den USA zu verkünden, dass man kei-ne Angst vor dem Virus haben muss, ist menschen-verachtend. Die Show, die Trump rund um seine Infizierung veranstaltet hat, gehört in einen Horror-Film. Trump ist ein notorischer Lügner und sein Umfeld schließt sich dem an. Seinen Ärzten ist nicht zu trauen.





Malte Lehming vermutet Trumps Gemütszustand in einem Tagesspiegel-Kommentar so: „Ich kann machen, was ich will, ihr könnt mir gar nichts. Viel-leicht ist er irre geworden im Amt, hält sich für un-sterblich, zelebriert den Größenwahn. Alles ist möglich.“ Gibt es kein Regulativ mehr in diesem Land? Was ist mit den Republikanischen Senatoren und Kongress-Abgeordneten? Können sie diesen Präsidenten sich selbst gegenüber noch verantworten? Wenn Machterhalt vor Einsicht kommt, ist die Sache schon verloren.



Trumps Anhänger können auch nicht normal sein, wenn sie blindlinks diesem Manne folgen und ihm vielleicht sogar zu einer zweiten Amtszeit verhelfen. Dass Umfragen keinen Wert haben, hat die letzte Wahl gezeigt. Da gingen alle davon aus, dass Hillary Clinton Präsidentin wird. Es kam anders wie wir leidvoll erfahren mussten.



Die Demokraten machen erneut einen schweren Fehler und ebnen Trump den Weg zur Wiederwahl. Sie hätten wissen müssen, dass Frau Clinton eine problematische Kandidatin ist. Joe Biden mag ein ehrenwerter Mann sein, in die Rubrik Neuanfang passt er aber so gar nicht. Am 20. November wird er 78 Jahre alt, dann ist er entweder gewählter Präsident oder gar nichts mehr. Sage doch niemand, dass es in den Reihen der Demokraten keine jungen, dynamischen Frauen und Männer gibt. Auch Bernie Sanders, bei aller Wertschätzung, ist doch kein Zukunftsmodell, und das nicht nur, weil er noch ein Jahr älter ist als Biden.



Die knapp vier Wochen bis zum 3. November wer-den gruselig, weil Trump immer wieder neue Absurditäten präsentieren wird. Sollte er die Wahl verlieren, steht uns vermutlich die schlimmste Zeit noch bevor. Erst am 20. Januar 2021 wird der neue Präsident in sein Amt eingeführt. Trump wird die Rolle der „Lame Duck“ in dieser Zeit nicht annehmen. Er wird weiterhin Schaden anrichten und sich vermutlich durch alle Instanzen klagen. Die USA werden in dieser Zeit noch handlungsunfähiger sein als jetzt schon.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

