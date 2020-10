Hauptmenü Start





Reflexartige Aufregung geschrieben von: Redaktion am 04.10.2020, 08:07 Uhr

paperpress582 Natürlich regen wir uns auf, wenn irgendetwas teurer wird. Die Corona-Folgen werden uns noch so manche Preiserhöhung bescheren. Vom ÖPNV er-warten wir, zu Recht, ein flächendeckendes Angebot und vor allem Pünktlichkeit. Doch was sind wir bereit, dafür zu bezahlen. Statt 2,90 Euro ab 2021 3,00 Euro für einen Einzelfahrschein klingt viel. Wer sich jedoch im Abo die VBB-Umweltkarte ABC Berlin zulegt, zahlt am Tag 2,76 Euro und kann kreuz und quer durch die Stadt fahren, natürlich auch mit der S-Bahn.





Besonders gut haben es Rentner. Das VBB-Abo 65plus kann von allen ab 65 Jahren unabhängig vom Einkommen erworben werden. Es ist rund um die Uhr, ohne Sperrzeiten, gültig und kann für beliebig viele Fahrten in allen öffentlichen Verkehrsmitteln in ganz Berlin und Brandenburg genutzt werden. Nochmal: ganz Berlin und Brandenburg!



„Der VBB und die TMB Tourismus-Marketing Brandenburg haben ein neues kostenloses Bonusheft aufgelegt. Inhaber des VBB-Abo 65plus, die mit dem VBB-Ticket unterwegs sind, bekommen an vielen Ausflugszielen und Veranstaltungsorten lohnende Rabatte. Von der Uckermark, der Prignitz über den Spreewald bis in beide Landeshauptstädte – über ganz Brandenburg und Berlin verteilen sich die Museen, Landschaftsgärten, Ausstellungsparks, Schifffahrtsgesellschaften und Thermen, die Rabatte auf Eintrittspreise, Führungen, Speisen und Getränken gewähren.“ Und das alles für derzeit 51 Euro im Monat. Ab 2021 müssen die Senioren einen Euro mehr bezahlen. Das dürfte finanzierbar sein, zumal es seit 2014 jährlich jedes Jahr Rentenerhöhungen von über drei Prozent gab, immerhin etwa 20 Prozent in sieben Jahren.



Man sollte bei allen Erhöhungen immer das Preis-/Leistungsverhältnis berücksichtigen, und gerade beim ÖPNV, dass sich alle Steuerzahler an den unvermeidlichen Defiziten der Verkehrsbetriebe beteiligen. Was macht eigentlich das 365-Euro-Ticket, das es in Wien längst gibt?



In diesem Sinne: Gute Fahrt.



Ed Koch





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

