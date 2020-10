Hauptmenü Start





Spandau ohne Bürgermeisterkandidat geschrieben von: Redaktion am 04.10.2020, 08:05 Uhr

paperpress582 Es hätte so schön sein können. Spandaus SPD-Chef Raed Saleh präsentierte einen Newcomer als Nachfolger für den in den Bundestag wechseln wollenden Bezirksbürgermeisters Helmut Kleebank. Henning Rußbült ist erst seit wenigen Monaten Mitglied der SPD, sollte aber bereits ohne politische Erfahrung ins Rathaus der Havelstadt einziehen. Aus gesundheitlichen, Corona bedingten Gründen hat Rußbült nun überraschend abgesagt. Nicht nur das, auch seine Tätigkeit als Leiter der Spandauer Schulaufsicht beendet er, um wieder als Direktor an seine alte Schule zurückzukehren. Diese Entscheidungen muss man nicht verstehen, aber respektieren.





Dass Rußbült in Falkensee, also Brandenburg, wohnt und deshalb nicht für die BVV kandidieren kann, schien kein Problem zu sein. Sein Name hätte allerdings auf dem Wahlschein gefehlt. In einem Beitrag für die Berliner Morgenpost schreibt Joachim Fahrun: „Nun muss er einen neuen Kandidaten suchen.“ Mit „er“ ist natürlich Raed Saleh gemeint. Denn so läuft das in Spandau, wo nur einer entscheidet und den Ton angibt.



Wie es gehen kann, wenn man eine Doppelspitze plant und dies dann schief geht, zeigt die Neuköllner SPD. Dort sollte Bezirksbürgermeister Martin Hikel Kreisvorsitzender der SPD werden, und zwar im Tandem mit Katrin Stoye, Hikels Wunschkandidatin. Da Parteiveranstaltungen selten Wunschkonzerte sind, sprachen sich die Neuköllner Kreisdelegierten aber für eine andere Frau aus, nämlich Mirjam Blumenthal, die Vorsitzende der BVV-Fraktion. Daraufhin zog Hikel seine Kandidatur zurück. Nun muss sich Frau Blumenthal einen neuen Mann für die Doppelspitze suchen.



Würde Rudi Carrell noch leben, könnte man den Neuköllner die „Herzblatt Show“ empfehlen, obwohl selbst das wenig Erfolg hätte, denn von den 926 Paaren, die sich dort umeinander bemühten, sind nur zwei zusammengekommen. Vielleicht machen sich inzwischen Raed Saleh und Franziska Giffey Sorgen, ob aus ihrer Doppelspitze was wird. Dass Frau Giffey ein gutes Ergebnis am 31. Oktober er-zielen wird, ist sicher, alles andere wäre Selbstmord für die SPD. Nicht ganz so glänzend wird vermutlich das Ergebnis für Saleh aussehen. Sicherlich wird er die Mehrheit der Stimmen erhalten, die Prozentzahl wird ihm jedoch ewig nachhängen, wie einst sein Absturz mit knapp 20 Prozent beim Mitgliedervotum, als es um das Amt des Regierenden Bürgermeisters ging. Für Saleh steht viel auf dem Spiel, schließlich will er nach den Wahlen 2021 weiterhin in der ersten Reihe der Berliner SPD stehen, auch wenn die erste Reihe nach der Wahl vielleicht die einzige sein könnte. Bei Infratest dimap kommt die SPD derzeit nur auf 15 Prozent, bei Civey auf 16,2 Prozent. Aber, so sagte es gestern bei 12:22 im InfoRadio Walter Momper, Franziska Giffey wird das Blatt noch drehen. Ob nach oben oder unten wird sich zeigen.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

