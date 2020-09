Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 10 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Wandschmuck für Olympiazentrum geschrieben von: Redaktion am 29.09.2020, 08:50 Uhr

paperpress581 Das Olympische und Paralympische Trainingszentrum für Deutschland ist ein Trainingszentrum für Spitzensportler rund 40 Kilometer östlich von Berlin. Es liegt im brandenburgischen Kienbaum, Gemeinde Grünheide am Liebenberger See nahe Müncheberg. Trainiert wird dort in den Sportarten Leichtathletik, Kanu, Turnen, Ballspiele, Judo, Boxen, Radfahren, Triathlon, Bogenschießen, Behindertensport, Eisschnelllauf, Bobsport, Tischtennis, Segeln, Surfen und andere.



Jährlich nutzen ca. 62.000 Sportler/innen die Anlagen für das Abschlusstraining vor wichtigen Wett-kämpfen, Meisterschaften und Olympischen Spielen. Im Jahr der Olympischen Sommerspiele 2008 in Peking waren es 71.000. Von den 468 deutschen Olympiateilnehmern 2008 hatten sich 200 in Kienbaum vorbereitet. Neben den Spitzensportlern, den National- und Olympiamannschaften sowie Profisportlern nutzen auch regionale Sportvereine die Anlagen, so z. B. Turner aus Erkner, Triathleten aus Berlin, Leichtathleten aus Fürstenwalde, die DLRG oder Fußballer aus Kagel.



Nichts ist für Sportler langweiliger, als nach getaner Höchstleistung abends im Zimmer auf leere Wände zu starren. Um das zu verändern hatte Sven Re-gen, Chef des PIEREG Druckcenters in Marienfelde, eine ebenso geniale wie einfache Idee. Um die Athletenzimmer und sozialen Räume bei Kienbaum wohnlicher zu gestalten, hat PIEREG fast 200 Bilder im Format 70 x 100 cm für die Sportlerinnen und Sportler gesponsert. Im September fand die symbolische Übergabe der Bilder durch Sven Regen an das Kienbaum Trainingszentrum statt. Stellvertretend für die Sportler wurden die Bilder an Charlotte Becker, Olympiateilnehmerin und Bronze-Gewinnerin bei der Radsport-Weltmeisterschaft, übergeben.



Kienbaum Geschäftsführer Klaus-Peter Nowack und Verwaltungsleiterin Lisa Vogel sind begeistert vom neuen Zimmerschmuck, der ein weiteres Projekt in der 14-jährigen Zusammenarbeit von PIEREG und Kienbaum ist.



Quellen: Wikipedia / PIEREG



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: