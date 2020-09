Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 8 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Es grünt so grün geschrieben von: Redaktion am 23.09.2020, 18:46 Uhr

paperpress581 Mitten in das Nominierungsgerangel für das 2021 zu wählende neue Abgeordnetenhaus veröffentlichten heute der rbb und die Berliner Morgenpost die neueste Umfrage von Infratest dimap. Die letzte Um-frage stammt vom 29. April 2020.



Grüne 26% + 5% zum April

CDU 22% - 1%

Linke 15% + 1%

SPD 15% - 5%

AfD 10% unverändert

FDP 6% + 1



Für grün/schwarz würde es knapp reichen, auf jeden Fall für grün/rot/rot. In jeder Konstellation aber unter grüner Führung. Infratest dimap führt seine Umfragen telefonisch durch, während das für den Tagesspiegel tätige Institut Civey Online-Befragungen macht. Bei Civey lagen die Grünen heute bei 19,9%, die CDU bei 22,6%, die Linke bei 17,1%, die SPD bei 16,7%, die AfD bei 11,6% und die FDP bei 4,7%. Telefonumfragen gelten als zu-verlässiger.



Wie auch immer: Wo bleibt der Giffey-Effekt?



Erstaunlich, dass 51% der Befragten angaben, Franziska Giffey für eine gute Regierende Bürgermeisterin zu halten. Bei den SPD-Anhängern glauben das sogar 71%. Diese Werte stimmen mit denen der Partei aber nicht überein. Mit der Arbeit von Klaus Lederer (Linke) sind 29% zufrieden, mit der von Ramona Pop (Grüne) 27%. Nur 16% hin-gegen halten Pop für eine gute Bürgermeisterin. Selbst bei den eigenen Grünen kommt Pop nur auf 26%. Wer bei den Grünen Spitzenkandidatin werden wird, steht noch nicht fest, Antje Kapek oder Ramona Pop.



Noch schlechter sieht es beim CDU-Vorsitzenden Kai Wegner aus, der mit hoher Wahrscheinlichkeit Kandidat für das Amt des Regierenden Bürgermeisters werden wird. Nur neun Prozent halten ihn für einen guten Senatschef. 61% der Befragten erklärten sogar, ihn nicht zu kennen. Bei den eigenen Leuten erreicht Wegner nur einen Zustimmungswert von 21%.



Als für Berliner Verhältnisse überdurchschnittlich bewertet rbb24 die Beliebtheitswerte des Regieren-den Bürgermeisters Michael Müller (SPD) mit 46%. Im Vergleich zu den anderen Ministerpräsidenten steht Müller allerdings an letzter Stelle. Ar-min Laschet, der Ministerpräsident von NRW, der gern CDU-Parteivorsitzender und Bundeskanzler werden würde, erreicht im eigenen Land nur einen Sympathiewert von 52% und damit den vorletzten Platz im Ranking. Quelle: rbb24



zusammengestellt von Ed Koch



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: