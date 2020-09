Hauptmenü Start





Gut essen gegen den Krebs geschrieben von: Redaktion am 11.09.2020, 09:14 Uhr

paperpress581 EUREF-Küchenchef Thomas Kammeier hat uns die Reihenfolge der Gerichte mitgeteilt, wir sie im Rahmen der Krebs-Präventionswoche, zwischen dem 14. und 18. September 2020, im Café im Wasserturm angeboten werden.



Montag : Cremiges Risotto

Dienstag : Süßkartoffel und Maishähnchen

Mittwoch: Falafel

Donnerstag: Kopfsalat

Freitag: Lachsfilet



Das Café öffnet täglich ab 8 Uhr – dort bekommt man ein ausgezeichnetes Frühstück – und schließt um 16.00 Uhr. Der Mittagstisch startet gegen 12 Uhr. Das Café im Wasserturm ist frei zugänglich für alle Interessenten.

EUREF-Campus, Torgauer Straße 12-15, am S-Bahnhof Schöneberg.





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

