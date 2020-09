Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 6 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Endlich wieder Satire geschrieben von: Redaktion am 07.09.2020, 08:30 Uhr

paperpress581 Die Sommerpause der Satire-Sendungen im Fernsehen war unerträglich lang. Zuerst kehrte „extra3“ mit Christian Ehring am 30. Juli auf den Bildschirm zurück. Nächste Folge: Donnerstag, 10. September 2020, 22:50 Uhr, ARD. Im Anschluss (23.35-00:35 Uhr) folgt übrigens „Inas Nacht“ mit Ina Müller und unterhaltsamen Gästen. Aufgezeichnet wird die Sendung, in der die Mitwirkenden richtig viel und hemmungslos Alkohol trinken dürfen, in Hamburgs ältester Seemanns-kneipe, dem „Schellfischposten“ am Fischmarkt. Während der Fischmarkt immer noch nicht wieder stattfinden kann, geht’s bei Ina weiter. Zuerst ohne Publikum, jetzt wieder mit ein paar Zuschauern. Es gibt ohnehin nur 14 Plätze, wovon jetzt gut die Hälfte besetzt sind. Die musikalischen Darbietungen finden vor den Fenstern statt, dort, wo sonst der Wilhelmsburger Shanty-Chor „De Tampentrekker“ die Gangs von Frau Müller musikalisch kommentiert. Die Shantys haben noch Pause, kommen aber hoffentlich bald wieder.



Wieder da sind die „Mitternachtsspitzen“ des WDR, die am längsten existierende Kabarettsendung im Deutschen Fernsehen. Am Samstag ging es am angestammten Platz, dem „Wartesaal am Dom“, neben dem Kölner Hauptbahnhof, mit Publikum, weiter, nachdem die Sendung im Mai in einem begrünten Hof des neuen Clouth Quartier im Kölner Stadtteil Nippes stattfand. 200 Anwohner auf Balkonen oder Terrassen sowie aus Wohnungsfenstern konnten die Sendung mitverfolgen. Die Juni-Sendung fand im Biergarten des Veranstaltungsortes Die Halle Tor 2 im Kölner Stadtteil Vogelsang mit 100 Zuschauern statt.



Die aktuelle Ausgabe ist noch bis zum 10. September in der Mediathek zu sehen.



https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/mitternachtsspitzen/video-mitternachtsspitzen-im-september-106.html



Die nächste Folge läuft am Samstag, dem 10. Oktober 2020, um 21:45 Uhr im WDR. Im nächsten Jahr wird es bei den „Mitternachtsspitzen“ einen Personal- und Generationswechsel geben. Jürgen Becker, der seit 1992 Gastgeber ist, hört gemeinsam mit Wilfried Schmickler und Uwe Lyko auf. Schmickler und Lyko haben Kabarett-Geschichte geschrieben mit ihren „Paaren der Weltgeschichte“, vor allem mit „Loki und Smoky“, wo sie Loki und Helmut Schmidt parodierten. Als neuer Gastgeber im Wartesaal am Dom wird ab 2021 Christoph Sieber auftreten, der sich am 5. September schon einmal vorstellte. Sieber ist bekannt durch die ZDF-Sendung „Mann, Sieber“, in der neben Sieber Tobias Mann auftritt. Diese Sendung wird nach mehr als fünf Jahren zum Jahresende eingestellt. Drei Ausgaben sollen noch ausgestrahlt werden, ehe am Dienstag, dem 1. Dezember nach dann insgesamt 41 Folgen endgültig Schluss sein wird. Schade.



Die „heute-show“ mit Oliver Welke startet wie-der am 11. September 2020, um 22:30 Uhr im ZDF. Zum Einstieg gab es am 4. September ein „heute-show spezial“. Lutz van der Horst und Fabian Köster haben sich zum Thema Bildung umgeschaut und sind dabei bis nach Dänemark gereist. Ein Drehort war die Fritz-Karsen-Schule in Neukölln. Das Ergebnis der Recherche ist äußerst sehenswert und noch bis zum 10. September in der Mediathek verfügbar.



https://www.zdf.de/comedy/heute-show/heute-show-spezial-vom-4-september-2020-100.html



Ab dem 24. September bis zum 18. Oktober ist donnerstags wieder Dieter Nuhr um 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Auf „extra3“ mit Christian Eh-ring muss aber nicht verzichtet werden, seine Sendung läuft dann wieder mittwochs um 22:50 Uhr im NDR.



Entdeckt im WDR



Am Samstag, dem 5. September, war es sinnvoll, nach den „Mitternachtsspitzen“ nicht gleich abzuschalten. Denn es folgte „Zum Lachen ins Re-vier.“ Die Sendung wurde aufgezeichnet in der Henrichshütte Hattingen mit Publikum. Rund 26 Künstler waren dabei und brachten gute Laune in den Corona-Alltag. Organisiert vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe und von der „Kleinen Affäre“ in Hattingen, dem mit 35 Quadratmetern kleinsten Kunstsalon Nordrhein-Westfalens. Mitgewirkt haben u.a. Wilfried Schmickler, Konrad Beikircher, Ulan & Bator, Idil Baydar, die Zucchini Sistaz und Patrick Salmen. Sehenswert!



https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/comedy/video-zum-lachen-ins-revier-104.html



Quellen: Wikipedia, ARD, ZDF, WDR, NDR

zusammengestellt von Ed Koch





Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: