Ottmar Edenhofer mit wichtigstem deutschen Umweltpreis ausgezeichnet geschrieben von: Redaktion am 03.09.2020, 08:52 Uhr

paperpress581 Ottmar Edenhofer gehört von Anfang an zur EUREF-Community. Die Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) gGmbH hat hier ihren Sitz im historischen Haus am Wasserturm. Edenhofer wird jetzt mit einem ganz besonderen Preis ausgezeichnet.





Der diesjährige Deutsche Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) geht an einen der weltweit einflussreichsten Pioniere der Ökonomie des Klimawandels: Professor Dr. Ottmar Edenhofer (59), Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) und des Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) in Berlin, erhält ein Preisgeld in Höhe von 250.000 Euro. „Durch seine exzellenten Forschungen, wissenschaftsbasierten Politikberatungen sowie sein hohes Engagement schafft er es, über den wirtschaftlichen Denkansatz Lösungen gegen den Klimawandel anzubieten, die auch Fragen der sozialen Gerechtigkeit behandeln“, so DBU-Generalsekretär Alexander Bonde. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die Auszeichnung nach derzeitigem Stand am 25. Oktober in Hannover überreichen.



Verantwortungsvolle und gerechte Nutzung globaler Gemeinschaftsgüter



Edenhofer verstehe es wie kaum ein anderer, Wirtschaft, Klimaschutz und gesellschaftliche Ansprüche in Einklang zu bringen. „Auf diese Weise hat er politischen Entscheidungsträgern Wege aufgezeigt, durch die vermeintliche Zielkonflikte überwunden werden können“, betont Bonde. Edenhofer sei „ein mutiger Navigator für die Politik“, deren Entscheidungsprobleme er ernst nehme. Gleichwohl gelte er als „unbestechlicher Problemlöser, der nie das Ziel aus den Augen verliert, den gesellschaftlichen Wan-del voranzubringen“. Dabei leite ihn „unbeirrbar die Aussicht auf eine verantwortungsvolle und gerechte Nutzung globaler Gemeinschaftsgüter wie Atmosphäre und Ozeane“. Bonde: „Ihm ist es zu verdanken, dass Regierungsvertreter aufgrund wissenschaftlich fundierter Empfehlungen den politischen Handlungsrahmen so setzen können, damit sich im Sinne des Klimaschutzes zukunftsfähige Innovationen am Markt behaupten.“ So habe der Direktor des PIK, Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft, als Berater der Bundesregierung mit seinem Vorschlag, einen Preis für den Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) als steuernde Maßnahme für mehr Klimaschutz einzuführen, maßgeblich zum erfolgreichen Abschluss bei den Verhandlungen zum Klimapaket beigetragen. „Ottmar Edenhofer hat die CO2-Bepreisung als marktwirtschaftliches Leitinstrument der deutschen Klimapolitik entscheidend vorangebracht“, so Bon-des Fazit.



Erfolgreiches Engagement für internationale Klimaverhandlungen



Herausragende Verdienste habe sich der Wirtschaftswissenschaftler von 2008 bis 2015 in leiten-der Funktion als Mitglied des Weltklimarats (IPCC) und Mitverfasser verschiedener IPCC-Berichte erworben. „Auch hier verstand er sich als Mittler zwischen Wissenschaft und Politik und gab entscheiden-de Impulse für einen notwendigen Reformprozess“, so der DBU-Generalsekretär. Seit 2005 ist Edenhofer Chefökonom am PIK; seit 2018 ist er dort Direktor zusammen mit Johan Rockström, der 2015 den Deutschen Umweltpreis erhielt. Zudem fungiert Edenhofer seit 2012 als Gründungsdirektor des MCC, das zu wirtschaftspolitischen Lösungen mit Bezug auf globale Gemeingüter forscht. An der Technischen Universität Berlin ist er Professor für die Ökonomie des Klimawandels. Darüber hinaus ist er unter anderem Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Er ist Ko-Vorsitzender des Lenkungskreises der Wissenschaftsplattform für den Klimaschutzplan 2050, berufen von den Bundesministerien für Wissenschaft und Forschung sowie für Umwelt, und leitet das Kopernikus-Projekt „Ariadne“, das zu den größten Forschungsinitiativen zur Energiewende in Deutschland gehört. Bonde: „In seinem Bestreben zu einer sozial ausgewogenen Klimapolitik hat sich Herr Edenhofer überdies sehr erfolgreich für eine zügige Integration einer deutschen CO2-Preisreform in ein europäisches System als Basis für internationale Klimaverhandlungen eingesetzt.“ Zu seinen Gesprächspartnern zählen hochrangige Persönlichkeiten aus Politik, Kirche und Gesellschaft wie Bundeskanzlerin Angela Merkel, Papst Franziskus und Klimaaktivistin Greta Thunberg.



Klimaschutz als Thema der Gerechtigkeit



Das Interdisziplinäre habe den Wahl-Potsdamer schon immer gereizt, betont Bonde. Ursprünglich sei Edenhofer von der Sozialethik geprägt und habe zeitweise den Jesuiten angehört. „Daher hat Professor Edenhofer sich stets die Frage gestellt, wie unser Wirtschaftssystem so weiterentwickelt werden kann, damit auch Geringverdiener ein Auskommen mit dem Einkommen haben“, sagt Bonde. Der aus einer mittelständischen Unternehmerfamilie stammende Niederbayer hat unter anderem dargelegt, dass die Motivation, sich für den Klimaschutz zu engagieren, durch ökonomische Anreize wie einer CO2-Steuer nicht zerstört, sondern gestärkt wird. Bonde: „Ökonomie und Moral sind für ihn keine Gegensätze.“ Außerdem habe Edenhofer dargelegt, „dass die Einnahmen aus einer CO2-Bepreisung verwendet werden könnten, um vor allem den ärmsten Menschen einen Zugang zu sauberem Wasser und Elektrizität zu ermöglichen. Durch ihn wird Klimaschutz zu einem Thema der Gerechtigkeit.“



Professor Edenhofer äußert sich wie folgt zu dem Preis: „Ich bin sehr dankbar für diese wunderbare Auszeichnung, denn die Verleihung des Preises an einen Klimaökonomen drückt eine neue Ebene der Anerkennung für den sozialwissenschaftlichen Ansatz aus, die Möglichkeiten für Lösungen der Klimakrise zu erforschen. Ich fühle mich sehr geehrt, aber auch ermutigt. Um ernsthafte Risiken für Sicherheit und Wohlstand der Menschen weltweit zu vermeiden, können – und müssen – wir gerechte politische Maßnahmen zur Bewältigung der Herausforderung Klimawandel weiter vorantreiben.“

Quelle: DBU / MCC





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

