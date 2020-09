Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 4 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Neues von den EUREF-Campussen in Düsseldorf und Berlin geschrieben von: Redaktion am 03.09.2020, 08:49 Uhr

paperpress581 Oberbürgermeister Thomas Geisel eröffnete am Freitag, dem 28. August, eine multimediale Ausstellung zum EUREF-Campus Düsseldorf und überreichte bei dieser Gelegenheit die Teilbaugenehmigung an Reinhard Müller, Vorstandsvorsitzender der EUREF AG. Die Ausstellung können Interessierte noch bis zum 29. September auf der Ausstellungsfläche im Rathaus besuchen.



„Der EUREF-Campus bietet ein zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld, in dem Klimaschutz und Innovationsfreude maßgeblich vorangetrieben werden“, sagte Oberbürgermeister Thomas Geisel. „Diese Neuansiedlung ist eine Bereicherung für den Wirtschaftsstandort Düsseldorf und zeigt einmal mehr, dass Klimafreundlichkeit und emissionsfreie Mobilitätskonzepte kein Wunschdenken mehr, sondern gelebte Realität sind.“



Auf dem Gelände des künftigen EUREF-Campus Düsseldorf laufen die Arbeiten nun langsam an. Zwei 12 x 5 m große Bauschilder weisen ab sofort auf das Bauprojekt hin und geben Passanten und Interessierten einen eindrucksvollen Einblick in die zukünftige Gestaltung des Geländes am Ahrens-platz/ Flughafen Bahnhof. Bereits Ende 2022 werden die ersten Mieter aus der Energie- und Mobilitätsbranche aber auch aus Wissenschaft und Forschung den Innovationscampus beziehen, um gemeinsam eine klimaneutrale Zukunft zu gestalten. Jetzt wird aber erst einmal gebaut.



Reinhard Müller kündigte an, dass mit der nun vorliegenden Genehmigung einem ersten Spaten-stich nichts mehr im Wege stehe: „Dank der stets konstruktiven Unterstützung durch die Akteure hier vor Ort, war der Weg von den ersten Gesprächen mit der Stadt bis zum tatsächlichen Projektbeginn ein sehr kurzer. Wir bauen für Düsseldorf einen nach innen gerichteten, grünen EUREF-Campus und werden damit einen international relevanten Zukunftsort schaffen, an dem die Energie- und die Mobilitätswende erlebbar wird. Wir freuen uns auf den weiteren Austausch und die Zusammenarbeit mit den Akteuren hier vor Ort.“



Berlin



Wie die Berliner Morgenpost gestern meldete, hatte sich die Bezirksgruppe der Grünen Tempelhof-Schöneberg am Abend des 2. September zu einer Onlinediskussionsrunde zum Thema EUREF-Campus und Ausbau des Gasometers verabredet.



„Die Mitglieder bekamen die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Bedenken zu äußern. Ziel ist es, eine gemeinsame politische Linie zu finden. Zur Beantwortung waren Jörn Oltmann, grüner Bezirksstadtrat für Bauen und Stadtentwicklung in Tempelhof-Schöneberg, und Wirtschaftsstaatssekretärin Barbro Dreher mit dabei.“, heißt es in der Morgenpost.



Und weiter: „Viele der Teilnehmer wollten genauer wissen, wie der Gasometer nach seiner Fertigstellung eigentlich aussehen wird. Auch die Ausbauhöhe war zuletzt nicht ganz klar. Die Tendenz des Bezirks gehe inzwischen dazu, einen der Ringe des Gerüsts frei zu lassen, erklärte Jörn Oltmann. Platz müsse aber dennoch für etwa 2.000 Mitarbeiter sein. Für die Denkmalschutzbehörde sei ausschlaggebend, dass das Gerüst selbst erhalten und weiterhin erkennbar bliebe. Dies gelinge dadurch, dass das Ge-rüst nur von innen ausgebaut werde und mittels bestimmter Technik durch die Fenster verdunkelt werden könne.“



Die Grünen im Bezirk Tempelhof-Schöneberg standen anfangs dem Projekt EUREF-Campus sehr kritisch gegenüber, vor allem, weil sie nicht glaubten, dass der Investor seine Pläne verwirklichen werde. Seit 2008 wurde von Jahr zu Jahr der Beweis er-bracht, dass Reinhard Müller nicht von Luftschlössern sprach, sondern reale Gebäude auf das 5,5 ha große Gelände entstehen ließ. Nach dem Einzug der GASAG in ihre neue Firmenzentrale im Januar 2021 und der Fertigstellung der NBB-Netzzentrale im 3. Quartal des nächsten Jahres, werden rund 5.000 Menschen auf dem Campus arbeiten.



Sie zogen nicht immer an einem Strang, was den EUREF-Campus betrifft, die sozialdemokratische Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler und ihr grüner Stellvertreter und Baustadtrat Jörn Oltmann. Oltmann appellierte, laut Morgenpost, jetzt an seine Parteifreunde, „trotz aller Bedenken an die Wichtigkeit, den Euref-Campus nun in Gänze fertig-zustellen und das Bebauungsplanverfahren zum Abschluss zu bringen. Denn darin enthalten sei auch die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange so-wie der Bürger.“ Staatssekretärin Barbro Dreher zeigte sich begeistert von dem Projekt und betonte die Bedeutung des EUREF-Campus als Wirtschaftsstandort. „EUREF ist einer von elf Zukunftsstandorten.“ Auch Oltmann will weiter an der Fertigstellung des Campus festhalten und dazu gehöre der Ausbau des Gasometers, der von Beginn an Teil des Bebauungsplan gewesen sei, berichtet die Berliner Morgenpost.



Ed Koch (Quellen: EUREF AG – Berliner Morgenpost)



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: