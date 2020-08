Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 33 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Die Stimmung im Land geschrieben von: Redaktion am 01.08.2020, 07:40 Uhr

paperpress580 Willkommen im August. Heute fordern die Verschwörungstheoretiker in zahllosen Demonstrationen ihr Schicksal heraus. Und wenn sich niemand ansteckt, werden sie behaupten, recht gehabt zu haben. Die Zahlen des RKI sprechen eine andere Sprache. Man muss das alles nicht glauben. Die Gefahr, sich anzustecken, ist relativ gering. Erzählen Sie das aber mal denen, die vom Virus befallen wurden.



Die Forschungsgruppe Wahlen hat für das ZDF das neueste Politbarometer ermittelt. Die Union liegt deutlich vor allen anderen Mitbewerbern mit 38%, die SPD schwächelt nach wie vor um die nur noch 14%. Die Grünen liegen bei 21%. Eine Fortsetzung über 2021 von Schwarz-Rot wäre also möglich. Das wird aber sicherlich Kevin Kühnert zu verhindern wissen. 59% brächte ein Schwarz-Grünes Bündnis auf die Waage. Die FDP, derzeit 5%, wird nicht mehr gebraucht, wenn es um Koalitionen geht. Aus der Liste der zehn wichtigsten Politiker ist Christian Lindner rausgeflogen. Auch die Linke 8% und die AfD 9% spielen nur noch eine Rolle als Sitzungsverlängerer im Bundestag.



Angela Merkel ist nach wie vor die wichtigste Politikerin des Landes. Markus Söder hält den Platz zwei hinter ihr. Auch wenn er (noch) nicht erklärt hat, Kanzlerkandidat werden zu wollen, so lässt er seine Konkurrenten Merz und Laschet weit hinter sich. Jens Spahn hat offenbar einen Fehler gemacht, zugunsten von Armin Laschet auf eine eigene Kandidatur für den CDU-Vorsitz zu verzichten. Spahn steht in der Liste vier Plätze vor Laschet, Merz und Röttgen kommen im Ranking gar nicht vor.



In Berlin hat sich nicht viel verändert. Die Online-Umfrage von Civey sieht zum Wochenende wie folgt aus: In Klammern die Werte vom 24.07.2020

CDU 22,7% (23,5%)

SPD 16,2% (16,9%)

Grüne 21,2% (20,9%)

FDP 5,5% (5,2%)

Linke 15,5% (15,8%)

AfD 11% (10,5%)



Die Forschungsgruppe Wahlen hat für das ZDF das neueste Politbarometer ermittelt. Bei CDU/CSU ist die schöne erste Ziffer, die 4, wieder weg. Aber 38 Prozent ist ja auch sehr gut, zumal es gut fünf Punkte mehr sind als 2017. Die SPD schwächelt weiter, gleich vier Institute sehen sie nur noch bei 14 Prozent am Ende des Juli. Während INSA vor drei Ta-gen die Grünen bei nur 16% sieht, bewertet sie die Forschungsgruppe Wahlen mit 21%, das ist ein erheblicher Unterschied. Bei der AfD kann offenbar passieren was will, rund zehn Prozent bekommt sie immer. Wir werden uns wohl damit abfinden müssen, dass diese zehn Prozent das Stammpotenzial der Rechtsaußenpartei ist. Dass andere Parteien diese Menschen zurückholen können, ist eher unwahrscheinlich. Es muss aber versucht werden, dass sich die Zahl nicht erhöht. Wie? Durch ordentliche Politik. Ziemlich schwer in diesen Zeiten.



„Die Liste der zehn wichtigsten Politiker und Politikerinnen wurde von den Befragten zuletzt neu bestimmt, wieder dabei ist Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), nicht mehr dazu zählt Christian Lindner (FDP). Bei der Beurteilung nach Sympathie und Leistung („Was halten Sie von?“) liegt Angela Merkel (CDU) weiter auf Platz eins. Auf der Skala von +5 bis -5 erhält sie einen Durchschnitts-wert von 2,6 (Juli I: 2,7). Es folgen (2) Markus Söder (CSU) mit 1,9 (Juli I: 2,0) und (3) Olaf Scholz (SPD), der mit 1,6 (Juli I: 2,0) klar verliert. Danach (4) Hubertus Heil (SPD) mit 1,4 (Juli I:1,4), (5) Jens Spahn (CDU) mit 1,3 (Juli I: 1,5), (6) Robert Habeck (Grüne) ebenfalls mit 1,3 (Juli I: 1,2) und (7) Peter Altmaier (CDU) mit 1,1 (Juli I: 1,3). Die letzten drei Plätze besetzen (8) Horst Seehofer (CSU) mit 0,5 (Juli I: 0,8), (9) Armin Laschet (CDU) mit 0,3 (Juli I: 0,5) und (10) Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) mit minus 0,1.“ Quelle: ZDF



Interessant sind vor allem die Namen, die nicht in der Liste auftauchen. Von den Möchtegern-CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz und Norbert Röttgen ist keine Rede. Ob Jens Spahn wirklich die richtige Entscheidung getroffen hat, Juniorpartner von Armin Laschet sein zu wollen, darf inzwischen bezweifelt werden. Spahn liegt deutlich vor Laschet. Dass AKK den FDP-Chef aus der Liste geschmissen hat, muss für diesen unerträglich sein. Beide spielen keine Rolle mehr. Dass Lindner seine Partei in den Wahlkampf 2021 führen will, ist keine gute Idee. Finanzminister Scholz lastet die Wirecard-Affäre an. Egal, welche Versäumnisse andere verursacht haben, er steht an der Spitze des Ministeriums und muss den Kopf hinhalten, der sich schon in der Schlinge befindet.



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: