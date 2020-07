Hauptmenü Start





Spitzenanwälte sind erste Mieter im neuen GASAG-Gebäude-Komplex geschrieben von: Redaktion am 18.07.2020, 08:32 Uhr

paperpress579 Das Haus 23/24 bildet die Ostseite des EUREF-Campus, direkt an der Torgauer Straße. Es ist bereits in voller architektonischer Schönheit zu bewundern. Am Dach des linken Gebäudeteils hat sich der künftige Mieter schon verewigt, die GASAG. Der Innenausbau ist in vollem Gange, während in der sechsten Etage des rechten Gebäudeteils schon gearbeitet wird. Die Anwaltskanzlei Müller-Wrede & Partner hat Ende Juni als erste ihre Büros eingerichtet. Das Besondere am Interieur ist die Individualität, mit der die Anwältinnen und Anwälte ihre Arbeitsräume gestaltet haben. Stilvolle Möbel, nichts von der Stange. Eine weitere Besonderheit ist, dass diese Etage im Gegensatz zu den anderen über Balkone verfügt, von denen sich eine wunder-bare Aussicht über die nähere und weitere Umgebung auftut. Mit der Standortentscheidung sind Malte Müller-Wrede und Gabriele Quardt, die uns zum Gespräch empfangen, äußerst zufrieden.



Es gehört zur Konzeption, zum Spirit des EUREF-Campus, dass die Arbeitsbereiche der Unternehmen zusammenpassen, also kompatibel sind. Die Kanzlei ist spezialisiert im Vergaberecht, im Recht der Erneuerbaren Energien, im Bau- und Immobilienrecht sowie im EU-Recht (hier insbesondere im Beihilfen-recht und dem europäischen Prozessrecht). Das passt. Man spricht von staatlichen Beihilfen, erklärt uns Gabriele Quardt, wenn Unternehmen durch Mittel der öffentlichen Hand unterstützt werden und dadurch gegenüber anderen Unternehmen am Markt einen Vorteil erhalten. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Christoph von Donat leitet sie die Praxisgruppe bei MWP und befasst sich seit über 20 Jahren mit allen Fragen rund um das EU-Beihilfenrecht. Der Schwerpunkt des insgesamt aus vier Anwälten bestehenden Teams liegt neben der gutachterlichen Prüfung, ob staatliche Maßnahmen eine Beihilfe enthalten und wenn ja, wie diese gerechtfertigt werden kann, auf der Begleitung von beihilferechtlichen Anmeldeverfahren (Notifizierungen) bei der EU-Kommission. Über besondere Erfahrungen verfügt die Kanzlei bei der Prozessvertretung vor den Unionsgerichten in Luxemburg und hat dort sowohl die EU-Kommission als auch die Bundesrepublik Deutschland in einer Reihe von Verfahren erfolgreich vertreten.



„Auch wenn wir nicht unmittelbar Fördermittel beschaffen, beraten wir doch gern im Schnittstellenbereich zum Zuwendungs- und Förderrecht“, ergänzt die Juristin, die im Übrigen auch Veranstaltungen zum EU-Beihilfenrecht organisiert.



Am EUREF-Campus reizen Gabriele Quardt und ihr Team vor allem der unmittelbare Kontakt zu den aktuellen Themen der Zeit wie Mobilitäts- und Klimawandel. Die Umsetzung der Wasserstoffstrategie und die Förderung von Produkten nach Erreichen der Marktreife sind für sie derzeit aktuelle beihilfe-rechtliche Themen.



Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt von Müller-Wrede & Partner ist das private Baurecht sowie das Architektenrecht. Die meisten Großbaustellen in Berlin, sagt Malte Müller-Wrede, habe seine Kanzlei begleitet, darunter auch den besonders schweren Fall der Staatsoper, bei dem der Berliner Senat vertreten wurde. Auch im Fernstraßenbau des Bundes sind die Rechtsanwälte involviert. Bundes-weit bekannt ist Müller-Wrede & Partner für seine Expertise im Vergaberecht.



Bei der Anschaffung neuer U- und Straßen-Bahnen sowie in dem von Alstom eingeleiteten Rechtsstreit hat die Kanzlei die BVG vertreten. Zum Geschäft gehört somit nicht nur die Beratung, sondern auch die Prozessführung, und auf diesem Gebiet „sind wir bundesweit führend“, sagt Malte Müller-Wrede. Das glaubt man dem 56-jährigen in Flensburg geborenen Familienvater von drei Söhnen sofort, wenn man auf die zahlreichen Auszeichnungen schaut, welche die Rechtanwälte der Kanzlei erhalten haben. So sind Dr. Verena Poschmann, Gabriele Quardt und Malte Müller-Wrede in die Liste der besten Anwälte 2020 aufgenommen worden. Zum zwölften Mal hat-te der amerikanische Verlag „Best Lawyers“ exklusiv für das Handelsblatt die renommiertesten Rechtsberater Deutschlands in einem umfangreichen Peer-to-peer-Verfahren ermittelt. Die Wirtschaftswoche hat darüber hinaus Müller-Wrede & Partner als TOP-Kanzlei im Vergaberecht ausgezeichnet.



Aktuell hat die Kanzlei die Bundesregierung vergaberechtlich bei der Beschaffung der Corona-Schutzausrüstung beraten. Reguläre Ausschreibungsverfahren nehmen sehr viel Zeit in Anspruch. Es mussten Lösungen gefunden werden, um die Anschaffungen so schnell wie möglich zu realisieren. Mit harter Arbeit auf allen Seiten gelang es. Beruhigend ist, dass es nun auch eine nationale Reserve gibt, um besser auf künftige Pandemien vorbereitet zu sein.



Auch im Bereich der Infrastruktur der Stromversorgungsnetzte ist die Kanzlei tätig, sowohl in Hamburg als auch in Berlin. Viele Leitungen sind in die Jahre gekommen und müssen erneuert werden. Das bedeutet immer wieder, dass ganze Straßenzüge auf-gerissen werden müssen und die Fahrzeuge im Stau stehen. Malte Müller-Wrede spricht sich deshalb für eine Tunnellösung aus. Die Tunnel liegen tiefer als andere Kabel in der Erde. Zwar ist die Investition erst einmal größer, bei der späteren Wartung und Reparatur amortisiert sich allerdings die Tunnellösung, weil die Straße nicht mehr aufgerissen werden muss. Und als wären alle diese Aufgaben nicht schon viel genug, steht natürlich die Digitalisierung eben-falls ganz oben auf der Agenda der Anwältinnen und Anwälte.



Mit Gabriele Quardt und Malte Müller-Wrede sprach Ed Koch



