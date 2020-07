Hauptmenü Start





TÜV Rheinland Consulting neu auf dem EUREF-Campus geschrieben von: Redaktion am 18.07.2020, 08:28 Uhr

paperpress579 Neu auf dem EUREF-Campus ist seit Anfang April die TÜV-Rheinland Consulting GmbH des Unternehmensbereichs „Academy & Life Care“ des TÜV Rheinland. Der auf dem Campus ansässige Geschäftsbereich bündelt die Kompetenzen und Leistungen rund um den Menschen - an seinem Arbeits-platz sowie dem beruflichen Umfeld. Darin eingeschlossen sind Themen der Personal- und Organisationsentwicklung, Weiterbildungen und Seminare, betriebliches Gesundheitsmanagement, Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit sowie Personenzertifizierungen, Arbeitsmarktdienstleistungen und Beratungsleistungen im Zuge der digitalen Transformation von Unternehmen.



Die TÜV Rheinland Consulting GmbH hatte bisher ihre Büros in der Uhlandstraße, suchte aber nach einem anderen Standort in Berlin. „Durch bestehen-de Kontakte zu Unternehmen hier am EUREF-Campus, kannten wir das Gelände und das Konzept. Für unsere rund 50 Mitarbeiter haben wir hier die geeigneten Räumlichkeiten gefunden“, sagt Geschäftsführer Gunnar Franke.



Als „digitale Speerspitze“ von TÜV Rheinland bestehen viele Anknüpfpunkte zu anderen Unternehmen des EUREF-Campus. Themen wie Nachhaltigkeit, Energiewende und Elektromobilität, die eine große Rolle am Campus spielen, stehen auch bei TÜV Rheinland im Fokus und waren weitere Faktoren für die Standortentscheidung.



Der weltweit agierende Prüfdienstleister unterstützt Innovationen und hat ich zur Aufgabe gemacht, die Themenfelder Mensch, Technik und Umwelt in der zunehmend digitalen Welt miteinander zu vereinen. TÜV Rheinland ist eine Bereicherung für den Campus und bietet den hier ansässigen Unternehmen viele Anknüpfungsmöglichkeiten. Aber was genau erbringt der Geschäftsbereich auf dem EUREF-Campus für Dienstleistungen? „Als Beratungsdienstleister begleiten wir unsere Kunden unter anderem beim Ausbau ihrer Infrastrukturnetze im Zuge der digitalen Transformation. Dabei handelt es sich um Breitband- und Mobilfunknetze, um Energienetze, aber auch um Infrastruktur rund um Mobilität – kurzum alle Strukturen für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Gesellschaft“, erklärt Franke. „Diese Infrastrukturen begleiten wir End-to-End, also von der strategischen Beratung, über mögliche Fördermittel, Planung, Baubegleitung und Projektmanagement bis hin zu einem qualitätsgesicherten Betrieb. Und da in diesem Zusammenhang Themen wie Sensorik, Erfassung-, Übertragung, Visualisierung- und Analyse von Daten immer wichtiger wer-den, entwickeln wir für unsere Kunden innovative und sichere Lösungen für eine digitale Zukunft“.



Ein weiteres bedeutendes Themenfeld ist die Management Beratung. „Gerade in Zeiten von Corona stellen sich Managementsysteme für viele Unter-nehmen als Vorteil heraus, um beispielsweise die vorgegebenen Arbeitsschutzmaßnahmen umsetzen zu können. Ebenfalls begleiten wir Unternehmen mit unserer Fachkompetenz bei der Implementierung von nun anstehenden Digitalisierungsprozessen“, sagt Franke.



Tipp: Leitfaden zum Thema „Back-to-Work“ www.tuv.com/backtowork



Darüber hinaus unterstützen die Berater der TÜV Rheinland Consulting GmbH im Bereich Forschungsmanagement und agieren u.a. als Projekt-träger für verschiedene Bundesministerien. „In den von uns betreuten Förderprogrammen werden Weichen für eine nachhaltige und zukunftsorientiere Entwicklung von Mobilität und Verkehr in Deutschland gestellt“, betont Gunnar Franke. Eines möchte der Geschäftsführer allerdings besonders betonen: „Die meisten unserer Kunden schätzen unsere Fach- und Methodenkompetenz, genauso aber, dass wir ein neutrales und systemunabhängiges Unternehmen sind. Für alle unsere Dienstleistungen gilt, dass wir nicht nur beraten, sondern auch aktiv bei der Umsetzung von Projekten unterstützen und uns damit auch am Erfolg dieser Projekte messen lassen - diesem Anspruch wollen wir jederzeit gerecht wer-den.“



Mit dem Geschäftsführer und Standortleiter

Gunnar Franke sprach Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

