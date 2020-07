Hauptmenü Start





Futurework20 auf dem EUREF-Campus geschrieben von: Redaktion am 08.07.2020, 07:42 Uhr

paperpress579 Am 8. September beleuchtet die #futurework20 Convention & Festival die Zukunft der Arbeit. Auf dem EUREF-Campus in Berlin treten hochkarätige internationale Speaker aus Politik und Wirtschaft vor das Mikrofon. „Wir haben einen Tritt in den Hintern gebraucht“, sagte Staatsministerin Dorothee Bär jüngst über die Auswirkungen der Corona Krise auf den digitalen Wandel in Deutschland. Covid-19 hat Wirtschaft und Gesellschaft in den vergangenen Monaten in Sachen Digitalisierung schonungslos den Spiegel vorgehalten. Gerade mit Blick auf Arbeitswelt und Bildungssystem hat Corona teils für eine digitale Radikalkur gesorgt. Trotzdem bleibt noch einiges zu tun. Höchste Zeit, auf der #futurework20 eine erste Bilanz zu ziehen und den Blick in die Zukunft zu werfen.





Das größte Festival zur Zukunft der Arbeit in Berlin



Mit der #futurework20 veranstaltet die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) gemeinsam mit Microsoft Deutschland wieder das größte Festival zur Zukunft der Arbeit in Berlin. Dieses Jahr gilt: Die #futurework20 goes hybrid – vor Ort auf dem EUREF-Campus und als virtuelles Event im Netz.



Neben prominenten internationalen Speakern und spannenden Panels mit hochkarätigen Vertreter/innen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft erwartet die Teilnehmer zahlreiche Workshops, bei denen über neue Geschäftsmodelle diskutiert und neue Technologien direkt erlebt werden können. Expert/innen wollen mit den Teilnehmer/innen diskutieren, was die Coronakrise für den digitalen Wandel der Arbeitswelt bedeutet. Aber auch viele andere Megatrends zur Zukunft der Arbeit sind Thema – von Führungskulturen über neue Bildungs-ansätze bis hin zur Bedeutung von Daten für die Arbeitswelt. Immer im Fokus: die vielen Chancen und Möglichkeiten, die der Technologiewandel für die Arbeit von morgen bringt.



Drei Bühnen mit hochkarätigen internationalen Speakern



Auf drei Bühnen bietet die #futurework20 am 8. September den Besucher/innen Panels, Vorträge und interaktive Workshops. Die offene Festivalatmosphäre auf dem EUREF-Campus lädt ein zum aktiven Austausch mit Speakern, Gästen und Aussteller/innen. Zahlreiche Labs und Startups sind vor Ort und öffnen während der #futurework20 ihre Türen für Besucher/innen.



Eröffnet wird die #futurework20 mit einer Keynote des US-amerikanischen Bestsellerautors und Digitalexperten Andrew McAfee. Weitere hoch-karätige Speaker sind Sabine Bendiek, Vorsitzende der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland, Janina Kugel, Aufsichtsrätin und Senior Advisor, Angelique Renkhoff-Mücke, Vorstandsvorsitzen-de von Warema Renkhoff, Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister, Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitales, Christian Lindner, Bundesvorsitzender der FDP, Anna Kaiser, Founder und CEO von Tandemploy, Neil Harbisson, Cyborg-Activist und Künstler, Jeannine Koch, Direktorin der Republica, Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD, Lena-Sophie Müller, Geschäftsführerin der Initiative D21, Daniel Jung, Bildungs-YouTuber und noch viele mehr.



Weitere Informationen unter:



https://t3n.de/news/futurework20-erlebe-groesste-1296275/



Die Teilnahme ist kostenlos. Man kann entscheiden, ob man online oder vor Ort teilnehmen möchte.



Quelle: t3n digital pioneers



