Letzte Chance für Veranstaltungen in der Jauch-Kuppel geschrieben von: Redaktion am 05.07.2020, 06:56 Uhr

paperpress579 Zwischen 2011 und 2015 meldete sich Günther Jauch Sonntagabends aus der Kuppel im Schöneberger Gasometer mit seiner Talk-Runde in der ARD. Die Kuppel wurde ursprünglich 2006 zur Fußball-WM als Nachbildung der Reichstagskuppel als Veranstaltungssaal entworfen und genutzt. Nach der WM wurde sie eingemottet, bis sie EUREF-Chef Reinhard Müller wiederentdeckte und im März 2010 in den Gasometer implementierte. Bis heute ist die Kuppel Berlins coolste Veranstaltungslocation. Aber nicht mehr lange. Nur noch bis zum Jahresende können dort Veranstaltungen stattfinden. 173 Personen haben unter den Corona-Bedingen Platz im Gasometer, je nach Bestuhlung. Wer also noch einen Kongress, eine Versammlung oder sonstiges plant, sollte sich schnell melden. Ansprechpartnerin ist Ella Mützel. Alle Infos unter

https://euref.de/entry/gasometer/



Renate Künast verkündete hier im Februar 2011 „Alles muss grün werden.“ Im Juni 2012 eröffnete der damalige Umweltsenator Michael Müller die 3. Klimaschutzkonferenz. Frank Henkel wurde auf einem Parteitag im Juni 2014 zum Spitzenkandidaten der CDU für das Amt des Regierenden Bürgermeisters nominiert. Nach der Wahl wurde er Innensenator, immerhin. Angela Merkel eröffnete hier im Juni 2017 den Afrika Gipfel der Vereinten Nationen. Merkel gehört zu den Stammgästen auf dem EUREF-Campus. Die Interaktive Ausstellung „EY ALTER“ von Mercedes-Benz machte von Mai 2018 bis Anfang 2019 im Gasometer den demografischen Wandel erlebbar. Im April 2019 war Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher beim Future Mobility Summit Berlin zu Gast im Gasometer. Auf derselben Veranstaltung kündigte Verkehrsminister Andreas Scheuer den neuen Deutschland-Takt der Bahn an, der nun zum Jahresende eingeführt wird. Zwischen Berlin und Hamburg verkehren dann die Züge im Halbstundentakt. Weitere Strecken kommen hinzu. Im Mai 2019 wurde an gleicher Stelle das zehnjährige Bestehen des EUREF-Campus gefeiert. Die Liste dessen, was alles in den letzten zehn Jahren in der „Jauch“- bzw. WM-Kuppel stattfand, ist sehr lang. Immer wieder erschien sie in neuem Licht und De-sign. Sogar Filmpremieren wurden hier gefeiert.



Im nächsten Jahr wird die Kuppel eingepackt. Ein neuer Umzug steht bevor. Diesmal etwas weiter als vom Reichstag zum Gasometer. In neuem Glanze wird sie auf dem EUREF-Campus Düsseldorf entstehen und auch dort als Veranstaltungssaal und cooler Location dienen. Der Schöneberger Gasometer er-hält ein neues Innenleben, wozu auch wieder ein großer Veranstaltungssaal gehören wird. Jetzt heißt es in den verbleibenden Monaten Abschied von der lieb gewonnenen Kuppel zu nehmen.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

