Young Euro Classic findet statt - Neuer Termin: 1. bis 10. August geschrieben von: Redaktion am 21.06.2020, 07:20 Uhr

paperpress578 Was für ein Auf und Ab: Ein 18-tägiges Orchesterfestival vorzubereiten, es wegen Pandemie bedingter Einschränkungen wieder abzusagen, gleichzeitig aber ein Corona taugliches neues Programm auf den Weg zu bringen, war keine einfache Aufgabe. Aber wir haben uns der Herausforderung gestellt, Bevölkerungsschutz und Konzertgenuss verantwortungsvoll zu vereinen. Und dank dem großartigen Konzerthaus, das in Zusammenarbeit mit den zu-ständigen Behörden ein ausgefeiltes Schutzkonzept erarbeitet hat, können wir heute stolz verkünden: Young Euro Classic 2020 wird stattfinden!



Vom 1. bis 10. August werden wir mit 11 neuen Konzerten an unsere beliebte Spielstätte zurückkehren. Das neue Programm veröffentlichen wir auf unserer Webseite, wenn der Ticketverkauf beginnt: am 29. Juni 2020.



Auch unser Nachwuchsprogramm Next Generation haben wir dem Gesundheitsschutz angepasst. Schon heute können sich Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren für die neue Sommer-Workshop-Woche in Zusammenarbeit mit der ACADEMY Bühnenkunstschule anmelden: www.young-euro-classic.de



Quelle: YEC



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

