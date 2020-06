Hauptmenü Start





Freilichtbühne der ufaFabrik freigegeben geschrieben von: Redaktion am 21.06.2020, 07:17 Uhr

paperpress578 Seit dem 20. Juni ist die Freilichtbühne der ufaFabrik in Tempelhof wieder bespielbar. „Frische Luft, aus-reichender Abstand zwischen den einzelnen Sitz-gruppen und ein umsichtiges Wegesystem sorgen dafür, dass alle Gäste, unser Personal und die Mit-wirkenden sich wohl fühlen können. Wir richten uns nach der aktuellen Verordnung des Berliner Senats über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2.“ Tickets unter Telefon 755 030 oder vorbestel-lung@ufafabrik.de



Am Donnerstag, dem 25. Juni, 20.00 Uhr, gibt es ein farbenprächtiges und stimmgewaltiges Highlight.



The Cast, die Opernband, ist zurück. Egal ob jung, ob alt, Klassikliebhaber oder Menschen, die bisher Popkonzerte der Oper vorgezogen haben: Die Opernband The Cast führt ihr Publikum vom ersten Moment in den Bann der Musik und lässt jeden Abend zu einem mitreißenden Feuerwerk der Begeisterung und Freude werden. Das Summer Special wird mit Abstand eines der unterhaltsamsten Konzerte im Corona Sommer werden.



The Cast, die junge, international besetzte Opern-band mit Klassik-Spitzenausbildung, belebt mit frischer Herangehensweise und feinsinnigem Humor Werke von Mozart, Verdi und Co. so, wie sie geschaffen wurden: als aufregend, lustig, kritisch-sinnliche Geschichten. Derart rocken sie heilige Arien abseits von steifen Klischees so mitreißend zu Popsongs, dass einem die Ohren wackeln. Wo immer die aus den USA, Kanada, Chile, China und Deutschland stammenden Künstler auftreten, bringen sie das Publikum zum Lachen, Klatschen und Kreischen, wenn sie zwischen den atemberaubend dargebrachten Liedern und Arien über sich und auch über ihre persönlichen Lieblings-Bühnen-Pannen erzählen.



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

