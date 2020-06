Hauptmenü Start





Im Blümelteich gibt es wieder Wasser geschrieben von: Redaktion am 20.06.2020, 06:49 Uhr

paperpress578 Nach einer grundlegenden Sanierung konnte am Freitag der historische Blümelteich im Volkspark Mariendorf der Öffentlichkeit übergeben werden. Christiane Heiß (B90 / Grüne), Bezirksstadträtin für Bürgerdienste, Ordnungsamt, Straßen- und Grünflächenamt übergab den Teich der Öffentlichkeit nach gut einem Jahr intensiver Sanierungsarbeiten am Teich und im Umfeld des Gartendenkmals. Die Investitionssumme belief sich auf 2,5 Millionen Euro. Rund 250 Bürgerinnen und Bürger nahmen an der Wiedereröffnung teil.





Mit den Mitteln wurde der Blümelteich im historische Gartendenkmal saniert, die Gewässerökologie verbessert und die Befestigungen der Ufer wiederhergestellt.



Der traditionelle Modellboot-Teich erhielt eine tief-greifende Gewässersanierung und der jahrzehnte-lang abgelagerte Faulschlamm (ca. 5.000 Tonnen) wurde ausgehoben und fachgerecht entsorgt. An-schließend folgte die Erneuerung der baulichen Ein-fassungen des Teiches und die Sanierung der Treppenanlage am Ostufer entsprechend des denkmal-pflegerischen Konzeptes.



Die umlaufenden Uferwege des Blümelteichs wurden ebenfalls erneuert. Weiterhin konnten technische Anlagen, wie Ein- und Auslaufbauwerke saniert und fertig gestellt werden. Entlang der Fluchtlinie des Teiches sind nun historische Platten verlegt. Nach Erdarbeiten an den Bermen (Geländestufen) des Blümelteiches erhielten diese eine neue Begrünung. Die Trennung des Modellbootteiches und des „Naturteiches" blieb bestehen und der naturnahe Teilbereich wurde mit neuer Vegetation bepflanzt. Ein Reiher aus Gussmetall des Künstlers Demestos Anastasos aus dem Jahr 1961 soll den See weiterhin schmücken.



Ein neuer Tiefbrunnen gewährleistet die Wasserversorgung des Blümelteichs auch in warmen Sommern. Aus diesem wurde der sanierte Teich wieder mit Wasser befüllt – eine Maßnahme die drei bis vier Wochen andauerte. Der Sanierung gingen um-fangreiche Planungsarbeiten voraus - im Juli 2018 hatte das Bezirksamt die Planung den Bürger/innen vorgestellt und nach Nutzungswünschen gefragt. So konnten auch zusätzliche Bankstandorte aufgrund der aufgenommenen Wünsche mit der Denkmalbehörde abgestimmt werden.



Bezirksstadträtin Christiane Heiß: „Ich freue mich sehr über diese gelungene Zusammenarbeit zwischen dem Fachbereich Grünflächen, dem Planungsteam, der Denkmalbehörde und dem landschaftsarchitektonischen Büro und möchte mich ganz herzlich für diese Arbeit bedanken - ich hoffe, dass die Bürger/innen diesen neu hergerichteten Ort gut an-nehmen und auch die Modellbootfreunde den neuen Teich wieder rege nutzen." Auch werden Enten wie-der im Teich ihre Runden ziehen können. paperpress gegenüber bat Christiane Heiß eindringlich davor, die Enten zu füttern, vor allem nicht mit Sauerteigerzeugnissen, weil diese letztlich wieder zu einer neuen Verschlammung führen würden.



Der 1927 entstandene Blümelteich wurde 1938 zu einem annähernd rechteckigen Modellbootteich um-gestaltet. 1949 wurde am Ostufer eine Freitreppenanlage eingebaut und die Mauer aus Feldstein er-richtet. Ebenfalls 1949 wurde anstelle eines Holzsteges eine Betonmauer geplant, die mit der Planung 1950 zum sogenannten "Steg der Segler" erweitert wurde.



Quelle: BA TS

Unser Reporter vor Ort: Peter Mertin





