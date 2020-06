Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 8 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Hundert Prozent Verwaltung geschrieben von: Redaktion am 20.06.2020, 06:47 Uhr

paperpress578 Die CDU-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung von Tempelhof-Schöneberg beschwerte sich, dass die Verwaltung in der Corona-Krise nicht ausreichend Dienstleistungen anbietet. So befinden sich bürgerabweisende Schilder an Bürotüren, wer-den E-Mails verschickt, in denen steht, dass man nicht erreichbar ist, und so weiter. Dafür hat kein Bürger Verständnis, zumal andere Dienststellen vormachen, wie es geht. Von den vielen Nahversorgern müssen wir gar nicht reden, die jeden Tag von früh bis spät im Einsatz sind. Auch sammeln sich keine Müllberge an und Pakete werden von früh bis spät, sogar am Wochenende zugestellt.



Obwohl in der Opposition, hat die CDU jetzt offenbar einen Erfolg erzielt. „In der Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung von Tempelhof-Schöneberg am 17. Juni hat die CDU-Fraktion alle Fraktionen im Bezirksparlament bis auf die der SPD von ihrem Antrag ‚Bürgerservice auf 100 Prozent bringen‘ überzeugen können. Die Sozialdemokraten enthielten sich in der Frage, ein Realisierungskonzept für eine funktionierende Verwaltung in Corona Zeiten zu erstellen.“, teilt die CDU mit.



„Klares Ziel: Keine Einschränkungen mehr für Bürger! Das Bezirksamt ist nun aufgefordert, so es die Rechtslage erlaubt, bis zum 30. September dieses Jahres die Corona bedingt zurückgefahrenen Serviceleistungen des Bezirks so zu organisieren, dass ab diesem Zeitpunkt für die Bürger in Tempelhof-Schöneberg keine Einschränkungen mehr bestehen. Insbesondere soll das Bezirksamt prüfen, wie für die Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter die Möglichkeiten ausgebaut werden können, im Homeoffice zu arbeiten.“ Warum das erst zum 30. September möglich sein soll, erschließt sich uns nicht. Ein „das gilt ab sofort, unverzüglich…“ wäre angebrachter. Home-Office mag eine Alternative sein. Soll doch aber bitte niemand behaupten, man könne nicht auch Sprechzeiten anbieten, bei denen der Bürger dem Verwaltungsmitarbeiter hinter einer Plexiglasscheibe tief in die Augen schauen kann, um eine Genehmigung abzuholen. Genügend Räume sind doch wohl vorhanden.



Und so bemängelt der haushaltspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Ralf Olschewski, „dass das Bezirksamt bisher keinen Plan habe, welche Abtei-lungen und Ämter in der Verwaltung wann und wie für die Bürger wieder geöffnet werden. Ein solcher Plan hätte ab Anfang Mai durchaus vorliegen können“, sagt Olschewski. „Es dürfe nicht sein, dass in Tempelhof-Schöneberg, einem Bezirk mit der Einwohnerzahl einer Großstadt, Bürger für ihre Anliegen erst im Büro der Bürgermeisterin Gehör fin-den.“ „Wie wollen wir denn unter diesen Rahmen-bedingungen den Bezirk wieder bürgerfreundlich gestalten?“ kritisiert der CDU-Politiker auch mit Blick auf 471 unbesetzte Stellen im Bezirksamt.



„Wir brauchen ein Gesamtkonzept für das Bezirk-samt“, betont der CDU-Fraktionsvorsitzende Daniel Dittmar. „Auf Sicht zu fahren und von Woche zu Woche zu leben, ist zu wenig“, so Dittmar. Und der Fraktionsvorsitzende weiter: „Wir dürfen uns nicht scheuen, neue Wege zu gehen. Wichtig ist, dass wir uns nicht in einem Krisenmodus einrichten.“ „Stadt-rätin Christiane Heiß prognostizierte ursprünglich, bis Jahresende nur mit halber Besetzung arbeiten zu können. Was hätte das für unsere Grünanlagen oder für Verkehrsprojekte bedeutet“, fragt sich der CDU-Fraktionschef.



„Wir erwarten Kreativität, Motivationskraft von den politisch Verantwortlichen und den klaren Willen, die Verwaltung zu ertüchtigen“, bekräftigt Daniel Dittmar. „Die CDU-Fraktion kann sich auch ein Schichtsystem vorstellen. Besonders wichtig wäre das im Bürgeramt. Warum also nicht Öffnungszeiten auf die Samstage oder auf Tagesrandstunden ausdehnen?



Schon in der Pressemitteilung der CDU wird er-wähnt, dass die Bürger offenbar Gehör im Büro der Bürgermeisterin finden. Unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Schließung des Karstadt-Hauses am Tempelhofer Damm, meldete sich Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) zu Wort. In einer Pressemitteilung heißt es, dass Schöttler mit einer ganzen Reihe von Beteiligten gesprochen ha-be. Dazu gehören der Betriebsrat von Karstadt, Nils-Busch-Petersen vom Handelsverband Berlin Brandenburg, Bezirksbürgermeister Reinhard Nau-mann aus dem Nachbarbezirk Charlottenburg-Wilmersdorf und Tobias Mette von der Unternehmerinitiative TeDamm e.V.



„Jetzt ist es wichtig, möglichst schnell Lösungen für die Beschäftigten zu finden. Für den Tempelhofer Damm ist es eine schwierige Situation. Die Karstadt Filialen bilden in allen Geschäftsstraßen wichtige 'Ankerfunktionen'. Sie stabilisieren den umliegenden Einzelhandel und die Gastronomie. Wir müssen auch hierfür schnell nach Lösungen suchen, damit die Auswirkungen abgemildert werden. Die Unternehmerinitiative Tempelhofer Damm wird dabei eine wichtige Rolle spielen.", sagt Angelika Schöttler.



Ed Koch



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: