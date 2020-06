Hauptmenü Start





Friedrich-Bergius-Schule geschrieben von: Redaktion am 19.06.2020, 09:35 Uhr

paperpress578 Michael Rudolph ist Leiter der Friedrich-Bergius-Schule in Friedenau.

Eine Schule, die ins Gerede gekommen ist. Positiv, was nicht jeder Schule gelingt.

Rudolphs Amtszeit wurde jetzt bereits zum zweiten Male verlängert.

Angesichts des Lehrer- und Schulleitermangels ein wegweisender Vorgang.

Kürzlich war Michael Rudolph bei Jörg Thadeusz im „Talk aus Berlin“ zu Gast.

Was machen Sie, wenn Sie um 4:30 Uhr die Schule betreten?

Hier die Antwort sowie andere Fragen und Antworten:



https://www.ardmediathek.de/rbb/video/talk-aus-berlin/michael-rudolph-berliner-schulleiter/rbb-fernsehen/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvdGFsa2F1c2Jlcmxpbi8yMDIwLTA2LTAzVDIzOjQ1OjAwXzMzYzcyNzc4LTlmMjMtNGYwZS1hMjA0LWM4YTNmMDZlN2ViMi8yMDIwMDYwM18yMzQ1/



weitere Informationen über die Friedrich-Bergius-Schule



https://www.friedrich-bergius-schule.de/FBS/home.html







Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

