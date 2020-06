Hauptmenü Start





Die neuesten Umfragen zum Wochenende geschrieben von: Redaktion am 19.06.2020, 09:33 Uhr

paperpress578 Institut: Allensbach 18.06.2020

CDU/CSU 40%

SPD 16%

Grüne 18,5%

FDP 4,5%

Linke 7%

AfD 9,5%



In Berlin nichts Neues von Infratest dimap (Morgenpost/RBB) oder Forsa (Berliner Zeitung)

nur die täglich aktuellen Zahlen von Civey (Tagesspiegel) sind verfügbar:



CDU 22,6%

SPD 16,4%

Grüne 21,7%

FDP 5%

Linke 15,7%

AfD 10%





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

