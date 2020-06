Hauptmenü Start





Neueste Umfragen zum Wochenende geschrieben von: Redaktion am 05.06.2020, 06:29 Uhr

paperpress578 Für den ARD-Deutschland-Trend von Infratest dimap ermittelt

zwischen dem 3. und 4. Juni unter 1.505 Wahlberechtigten:

CDU/CSU 38% - erneut unter 40 Prozent

SPD 15% - wie in Stein gemeißelt

Grüne 19% - seit längerer Zeit unter 20 Prozent

FDP 6% - knapp über der Hürde

Linke 8% - stabil einstellig

AfD 9% - inzwischen auch einstellig



Für Berlin gibt es nach wie vor keine neuen Umfragen von Forsa oder Infratest dimap.

Lediglich Civey ermittelt jeden Tag die Werte. In Klammern die Vorwoche:



CDU 22,7% (22,2) – kleine Schritte auf dem Weg nach oben

SPD 17,9% (18,8) – wo bleibt eigentlich der Giffey-Effekt?

Grüne 20,9% (20,5) – noch über 20 Prozent

FDP 4,8% (4,5) – ein kleines Stück näher an der 5-Prozent-Marke

Linke 15,5% (15,7) - stabil

AfD 9,2% (9,3) – unter 10 Prozent



An der Umfrage haben sich zwischen dem 8. Mai und 5. Juni 3.006 Personen beteiligt.







Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)
Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.
Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft
Postfach 42 40 03
12082 Berlin
Email: paperpress[at]berlin.de
PDF-Newsletter-Archiv:
www.paperpress-newsletter.de