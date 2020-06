Hauptmenü Start





"Ja, es ist wieder Zeit, für so ein Video!" geschrieben von: Redaktion am 01.06.2020, 09:40 Uhr

paperpress578 Mit diesen Worten leitet Rezo seine neueste Abrechnung ein.

Dieses Mal geht es nicht um eine Partei, sondern um die Presse und um Verschwörungstheorien.

Sie sollten sich die Stunde Zeit nehmen, um sich das Video anzusehen.



https://www.youtube.com/watch?v=hkncijUZGKA&feature=youtu.be



Neben vielen anderen Aspekten beschäftigt er sich auch mit dem Wahrheitsgehalt der bekanntesten Medien im Land.

Als Beispiel nimmt er sich selbst. Er hat hunderte von Artikeln, die im letzten Jahr über ihn erschienen sind, ausgewertet und kommt zu einer erschreckenden Bilanz bezüglich des Anteils an Falschbehauptungen.

Die TOP 3 sind FAZ, Berliner Zeitung und Die Welt, dicht gefolgt von BILD und stern, auf Platz 7 FOCUS, 8, 9 und 10 die wohl seriösesten Blätter des Landes, Süddeutsche, Zeit und Tagesspiegel.

Rezo tritt aber nicht generell die Medien in die Tonne, sondern lobt die vielen Journalisten, die korrekt arbeiten und die man unterstützen sollte. Zwar hat Rezo auch beim SPIEGEL einen Anteil von 14% Fehlern festgestellt, lobt ihn aber insgesamt wegen seiner guten Dokumentationsabteilung. Auch wenn die Tagesschau eine Fehlerquote von 11% hat, wird sie von Rezo, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk insgesamt, als seriös bezeichnet. Wer das Gegenteil behauptet, erhalte von ihm eine „Kopfnuss!“ Natürlich scherzhaft gemeint.

Fazit: anschauen.













Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

