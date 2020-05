Hauptmenü Start





Abschied von Manfred Christian (24.04.1930-06.04.2020) geschrieben von: Redaktion am 29.05.2020, 06:07 Uhr

paperpress577 Natürlich ist zur Zeit nichts gut. Eine Corona bedingte Trauerfeuer im Freien bei strahlendem Sonnen-schein ist jedoch erträglicher als in einem engen Raum sitzen zu müssen. Viele Freunde und Wegbegleiter hatten sich am 27. Mai auf dem Evangelischen Kirchhof Marienfelde eingefunden. Nicht wenige von ihnen sieht man nur noch zu Anlässen wie diesen. Es war ein Veteranentreffen einst bedeuten-der Sozialdemokraten im Bezirk Tempelhof, wie der frühere Baustadtrat Rainer Frohne, Fraktionsvor-sitzender Horst Nauber, Bezirksverordneter Ulrich Ebel und die noch in der BVV aktive und unverwüstliche Ingrid Kühnemann. Aber auch die im Vergleich junge Generation erwies Manfred Christian die letzte Ehre, wie Bezirksbürgermeisterin Angeli-ka Schöttler, BVV-Vorsteher Stefan Böltes, Stadtrat Oliver Schworck und die Abgeordnete Melanie Kühnemann-Grunow.





Ein besonderer Mitstreiter hielt die Trauerrede, der frühere Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (2002-2005), Ditmar Staffelt. Er war übrigens von 1989 bis 1994 Vorsitzender der SPD-Abgeordnetenhausfraktion und von 1992 bis 1994 Landesvorsitzender der Berliner SPD. Was Staffelt mit Manfred Christian verbindet, ist die gemeinsame Arbeit im Kreisvorstand der Tempelhofer SPD. Damals waren die Strukturen in der Partei noch klar. Rechts oder Links. An die zahllosen Zwischen-gruppierungen, die es heute gibt, dachte in den 1980er Jahren noch niemand. Staffelt gehörte zu den Linken, Christian zu den Parteirechten. Beide kandidierten um den Parteivorsitz gegeneinander. Staffelt gewann, Christian nahm den Posten des Stellvertreters an. Daraus entwickelte sich ein Dreamteam. Manfred Christian war ein äußerst loyaler Mensch, auf den man sich verlassen konnte, sagte Ditmar Staffelt in seiner Trauerrede. Er war ein Vermittler, jemand, der Menschen zusammenführen konnte. Er löste manchen Gordischen Knoten in der Partei, wenn es mal nicht weiterging, so Staffelt.



Von 1981 bis 1995 war Manfred Christian Stadtrat für Gesundheit und Umwelt in Tempelhof. Staffelt hob besonders seine Verdienste um das Wenckebach-Krankenhaus hervor, das der Senat schließen wollte. Christian überzeugte mit einem Finanzierungskonzept, so dass, statt das Haus zu schließen, investiert wurde. Auch seine Erfolge im Umweltbereich ließ Staffelt nicht unerwähnt. So gelang es ihm, eine Batteriefabrik zu schließen, die Umwelt-probleme verursachte. Christian gelang es auch, dass koreanische Krankenschwestern, die abgeschoben werden sollten, bleiben durften.



Manfred Christian war Tempelhofer durch und durch. Hier geboren und nun leider gestorben. Nur einmal verließ er den Bezirk, um in der Senatsverwaltung für Gesundheit und Umwelt den Kommunikationsbereich zu übernehmen. Der Anfang Juni 90 Jahre alt werdende damalige Senator Erich Pätzold nahm auch an der Trauerfeier teil. Nach seinem Ausflug in den Senat wurde Manfred Christi-an später Stadtrat für den gleichen Bereich, Gesundheit und Umwelt.



Er und seine Frau Erika waren seit ihrer Hochzeit am 29. November 1968 unzertrennlich. Staffelt erinnerte an die vielen Reisen, die die beiden unternommen hatten. Trotz seiner Behinderung, er er-krankte bereits mit zwei Jahren an Kinderlähmung, war er eine regelrechte Wasserratte und tauchte vor allem sehr gern. Keine Sandbank war ihm zu weit. Vor allem wird er uns, die wir ihn gut kannten, als jemand mit viel Humor und Lebensfreude in Erinnerung bleiben. Das Motto seines Wahlkampfes 1992 beschreibt ihn am besten, so wie er war: „Ei-ner von uns!“



Ed Koch



