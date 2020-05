Hauptmenü Start





John Fogerty zum 75sten geschrieben von: Redaktion am 28.05.2020, 05:33 Uhr

paperpress577 Am 28. Mai 1945 wurde John Fogerty im kaliforni-schen Berkeley geboren. Ihm verdanken wir Songs wie „Lookin' out my Back Door“, „Suzie Q“, „Who'll Stop the Rain“, „Bad Moon Rising“ und „Proud Mary“. Ike and Tina Turner, Elvis Presley, Status Quo, Bonnie Tyler, Rod Stewart und Bon Jovi sangen seine Lieder.



John Fogerty war Frontman und Leadgitarrist von „Creedence Clearwater Revival“. 1967 gegründet, dauerte ihre Erfolgsgeschichte nur fünf Jahre. Im Juli 1972 lösen sich CCR auf, John Fogerty startet seine Solokarriere und schreibt 1975 den Hit „Ro-ckin' All Over the World", der zwei Jahre später durch Status Quo zum Welterfolg wird. Mit 74 Jah-ren stand er 2019 auf der Bühne des Red-Rocks-Amphitheaters, hoch oben über Denver, Colorado.



Es gibt kaum eine schönere Kulisse als diese Freilichtbühne, die zwischen zwei rund 100 Meter hohen roten Sandsteinfelsen eingebettete ist. 9.400 Menschen fasst das Theater, das für seine herausragen-de Akustik bekannt ist. Die Bühne wurde 1941 fer-tiggestellt, jedoch erst 1947 erstmals für eine öffentliche Veranstaltung genutzt. Auf Grund ihrer Größe eignet sie sich für große Musik- und Theater-veranstaltungen. Zu den bekanntesten Künstlern, die dort auftraten, gehören die Beatles (1964), Bruce Springsteen (1978), Eric Clapton (1983), U2 (1983), Sting (1985), Neil Young (2000), De-peche Mode (2009), Disturbed (2016), Bad Company (2017) und im Sommer 2019 John Fogerty.



3sat hat im Mai die Aufzeichnung des Konzerts von John Fogerty ausgestrahlt. Seine Söhne Shane und Tyler standen mit ihm auf der Bühne. Die Atmosphäre, die in der Freilichtbühne herrscht, und sich auf den Bildschirm überträgt, ist einzigartig.



Der Blick von den oberen Sitzreihen gewährt einen weiten Blick ins Land. Gut zu sehen ist die Skyline von Denver.



Unter:



https://www.3sat.de/kultur/pop-around-the-clock/john-fogerty-100.html



kann, soll, muss man sich das Konzert ansehen und anhören.



Den Berufskritikern können wir uns nur anschließen: Die lokale Zeitung „Denver Westword" schreibt: „Wenn sie ein Fan amerikanischer Musik sind, dann sind sie ein Fan von Creedence Clearwater Revival. Die pure Kraft und Authentizität von Fogertys Songwriting, Gesang und oftmals unterschätztem Gitarrenspiel kann nur als zeitlos bezeichnet wer-den." Ein schwedischer Kritiker schreibt: „Fogerty zählt heute zu einer raren Spezies an Künstlern, die auf der Bühne mit über 70 Jahren besser sind als vor 20 Jahren." Da können wir an dieser Stelle John Fogerty nur gratulieren und ihm wünschen, sehr alt und damit immer besser zu werden.



Ed Koch



Quellen: 3sat, Wikipedia



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

