50 Jahre Philharmonia Beat Concert geschrieben von: Redaktion am 26.05.2020, 05:59 Uhr

paperpress577 Es war einmal. Heute vor 50 Jahren auf den Tag genau. Nur eine Kopie des Plakates (zu sehen unter www.paperpress-newsletter.de) ist übriggeblieben. Fotos von der Veranstaltung gibt es leider auch nicht. 1970 existierten viele Amateurbands, die in den Jugend-clubs der Stadt spielten, bis sie von den preiswerteren Plattenspielern vertrieben wurden. Aus den Veranstaltungen mit Live-Musik wurden die Discos. 1970 war für die Bands die Welt noch in Ordnung. Sechs der bekanntesten traten in der Philharmonie auf: Twangy Gang, Birth Control, Downtown Drifters, Murphy Blend, Take Five (später „Made in Germany“) und The Q.





Von den gut 2.000 Plätzen waren trotz umfangreicher Werbung nur rund die Hälfte besetzt, wovon es noch viele Freikarten gab. Finanziell gesehen war es ein Verlustgeschäft. Einen Reinerlöse, der alten Mitbürgern zugutekommen sollte, gab es nicht. Die Bands verzichteten auf die Gage und die Philharmonie auf die Miete, so kam der Veranstalter einiger-maßen aus dem Projekt raus. Veranstalter war der Tempelhofer Jugendclub e.V., der die „jugendtanz-bar bungalow“ am Mariendorfer Damm betrieb. Den Verein und die Jugendtanzbar gibt es nicht mehr. Auf dem Grundstück, wo einst der Berlinweit be-kannte Jugendclub stand, in dem sich regelmäßig die Moderatoren des s-f-beat und RIAS-Treffpunkt trafen und auch schon mal bekannte Pop-Größen wie Graham Bonney (Wähle 3-3-3) mitbrachten, steht heute eine Kindertagesstätte. Gleich nebenan befindet sich ein Jugendfreizeithaus, das den Namen Bungalow in Ehren hält.



Verbrochen hat die Veranstaltung in der Philharmonie übrigens der Autor dieses Beitrages, der Ende der 60er bis Anfang der 70er Jahre Vorsitzender der IBB war. Ja, leider nicht von der Investitionsbank Berlin, dann hätten wir keine finanziellen Probleme gehabt. IBB stand damals für „Interessengemeinschaft Berliner Bands“, ein fast gewerkschaftlicher Zusammenschluss von vielen der Berliner Amateur-bands. Vorsitzender sollte jemand sein, der in keiner Band spielte. Hauptaufgabe war es, sich mit dem dominierenden Berliner Jugendclub e.V. auseinanderzusetzen, der den Bands nur sehr geringe Gagen zahlen wollte, obwohl seine Tanzveranstaltungen in den Clubs immer gut besucht waren.



Das Philharmonia Beat Concert entwickelte sich aus den Aktivitäten der IBB. Zum Unmut der anderen Bands drückte der Manager der Twangy Gang durch, dass seine Band viel größer als die anderen erwähnt wurde. Joachim Wilhelm, der den Jowi-Pressedienst betrieb, und später Aufnahmeleiter beim SFB war, vermarktete halbwegs erfolgreich Amateurbands. Besser als die anderen, weil größer auf dem Plakat, waren Twangy Gang keineswegs.



Angemessen hingegen war die Größe, in der der Moderator genannt wurde. Rainer Bertram (1932-2004) zählt zu den Radiolegenden des SFB. Er war der Gründungsmoderator von „Hey Music“. 1967 ging die Sendung an den Start, später wurde sie von dem auch zur Legende gewordenen Jürgen Jürgens (1952-2018) moderiert. Hey Music gibt es noch heute. Uwe Hessenmüller moderiert die Sendung sonntags von 17 bis 19 Uhr auf 88.8 des RBB.



Von den Bands, die in der Philharmonie auftraten, haben einige später Karriere gemacht, beziehungs-weise Mitglieder der Bands. So zum Beispiel die Birth Control, zu deren Gründern 1967 Hugo Egon Balder gehörte. Beim Philharmonia Beat Concert war er jedoch nicht mehr dabei. Bernd Noske (1946-2014) saß inzwischen am Schlagzeug. Auch der Gitarrist Bruno Frenzel befindet sich bereits im Rock-Himmel. Bernd Koschmidder war Bassist und Gründungsmitglied der Band, die er 1973 vor der ersten größeren Deutsch-landtournee verließ. Heute befasst er sich mit Unterwasserfilmen und -fotografie in Berlin und Thai-land. Reinhold Sobotta war Organist und ebenfalls Gründungsmitglied. Er ist heute als Techniker in einem Berliner Tonstudio tätig. So jedenfalls haben wir es bei der Recherche zu diesem Artikel bei Wikipedia erfahren. Sobotta wird im September 70 Jahre alt.



Bei der Recherche sind wir dank eines Hinweises von Nero Brandenburg auf einen Wikipedia-Eintrag gestoßen, der über die Band Birth Control berichtet. Darin befindet sich ein sehr interessanter Artikel von Christian Welte aus dem April 2013. Wir geben diesen im Original wieder.



Erinnerungen

... die rockveranstaltung in der philharmonie ... für damalige zeiten ja eine ungeheuerlichkeit. langhaa-rige 'wilde' in den heiligen hallen. (man muß dazu natürlich auch die politische situation in berlin neh-men. studentenunruhen trifft auf biederen bürger.) man konnte an den gesichtern des aufsichtsperso-nals der philharmonie ablesen, was sie von uns hiel-ten. hatten angst um das inventar. dabei hatten ja englische bands schon gezeigt, dass rock und klassi-sches orchester sehr gut miteinander ging: nice mit five brigdes, beatles und stones mit streichereinla-gen und natürlich deep purple mit gemini suite und concerto for group and orchestra, in deutschland und dazu noch in karajans haus, wohnzimmer, war dies eigentlich undenkbar. (heute noch 'hut ab', vor dem veranstalter und dem der das ganze gegen den willen von karajan durchgesetzt hatte.)



karajan muß damals wohl sehr wütend gewesen sein und soll sogar mit seinem weggang aus berlin gedroht haben. uns war das alles egal, ich glaube für den größten teil der besucher war das der erste besuch in diesem hause und irgendwie waren auch die meisten irgendwie... stolz, ihre musik wurde ernst genommen. eine band spielte sogar mit strei-chern (musikstudenten). jedenfalls wurde an diesem abend nichts demoliert und randaliert, sondern alle (fast alle) waren begeistert und für mich wurde es ein bleibendes erlebnis. als ich ende 70 zur 'deut-schen grammophon' kam, waren karajans be-schwer-den über das konzert und die entweihung seines hauses immer noch thema, er war der mei-nung, der saal würde nicht mehr so klingen, wie er vor der 'freveltat' geklungen hätte. nun ja...



An den Wirbel, den wir bei Karajan mit unserem Konzert ausgelöst haben, kann ich mich nicht mehr erinnern, aber an einen Mitwirkenden der Band „The Q“. Frank Zander war damals dabei und zählt auch heute noch zu den ganz Großen im Show-Geschäft. Zander war damals mit mir gemeinsam im Vorstand der Interessengemeinschaft Berliner Bands (IBB), als Schriftführer.



Ein weiterer später sehr Prominenter stand zwar nicht auf der Bühne, spielte aber eine große Rolle beim Zustandekommen des Konzerts. Nero Brandenburg (Radiolegende des RIAS und SFB) arbeitete mit den Q am liebsten zusammen. Nero war damals beim Berliner Jugendclub e.V. als Moderator, Disc-Jockey, Programmgestalter und Clubleiter in den Jugend-clubs „dachluke“, „Jazz-Saloon“, später „Pop Inn“, „Swing Point“ und „Sloopy“ tätig. Dabei wurde er für das Radio entdeckt. Er gehört zu den Pionieren der Jugendfunksendung RIAS-Treffpunkt.



Nero Brandenburg trug zum musikalischen Höhepunkt der Veranstaltung bei. The Q wollten das be-rühmte Werk von Deep Purple „April“ spielen. In dem gut zwölf Minuten langen Stück kommt auch eine Streichergruppe zum Einsatz. Peter Kelm, der Organist der Q, hatte das entsprechende Ensemble an der Hand und überredete mich, es auch noch zu engagieren. Der Wunsch wurde erfüllt. Was noch fehlte, waren die Noten. Und hier kam Nero Brandenburg mit seinen guten Beziehungen ins Spiel. Er ließ die Noten einfach aus London einfliegen. Zum Nachhören im Original von Deep Purple, fast so schön wie von „The Q“.



https://www.youtube.com/watch?v=toonXjN2wTM



Nach all den Jahren ist nicht viel geblieben von den Kontakten aus den 60er und 70er Jahren. Natürlich zum Schulfreund Klaus Hoffmann, der sehnsüchtig darauf wartet, wieder auftreten und singen zu können, auch zu Nero Brandenburg, dessen E-Mails immer noch von viel Humor zeugen: „Ick bin heil-froh, dit ick Rentner bin, keene Sorgen habe, und noch allet von ‚Hause aus‘ erledigen kann...“ schrieb er mir kürzlich.



Frank Zander ist nach wie vor aktiv. 2018 besuchte er mit der ganzen Familie den ROCKTREFF in Mariendorf. Sein Enkel Elias spielte dort mit seiner Band JamPaX. Wie alle Künstler leidet auch Zander unter dem Corona-Auftrittsverbot. Auch der so be-liebte und legendäre Schlager-Olymp von Henry Arzig und Olaf Schenk, bei dem Zander regelmäßig auftritt, fällt aus und ist auf August 2021 verschoben worden.



Eine Band soll zum Schluss nicht vergessen werden, die auch große Erfolge in Berlin und anderswo feierte. „Take Five“, später „Made in Germany“ war sozusagen die Hausband der „jugendtanzbar bungalow“. Und mit ihr ging der Jugendclub sogar auf Tournee, zumindest gab es ein unvergessenes Konzert in Hankensbüttel im niedersächsischen Landkreis Gifhorn. Keine Ahnung, wie wir auf dieses Nest gekommen sind. Zumindest gab es einen großen Saal, und dort trat die Band Anfang der 1970er Jahre auf. Nero Brandenburg war auch dabei. Es ist schade, dass es von diesen Veranstaltungen keine Fotos gibt. Was also bleibt ist die Erinnerung im Kopf. Heute vor 50 Jahren haben wir Karajans Musiktempel nicht entweiht, sondern ihn geadelt. Alles, was danach kam, war auch gut, aber nicht so schön.



Ed Koch





Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

