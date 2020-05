Hauptmenü Start





Erinnerungen an Erika Heß geschrieben von: Redaktion am 16.05.2020, 08:23 Uhr

paperpress577 Es gibt Daten, die vergisst man nicht. Der 16. Mai hat sich in meinem Kopf festgesetzt. Es ist der Geburtstag von Erika Heß, an den ich natürlich zu ihren Lebzeiten immer mit einer entsprechenden Gratulation dachte, aber auch noch all die Zeit danach. Sie wäre heute 86 Jahre alt geworden, ist aber bereits mit nur 52, 14 Tage nach ihrem Geburtstag, 1986 gestorben.



Es gab kaum eine andere kommunalpolitische Persönlichkeit, zu der so ein enger Kontakt und Meinungsaus-tausch bestand wie zu Erika Heß. Sie war in zwei Welten politisch tätig. Zuerst als Jugendstadträtin in Zehlendorf und dann als Bürgermeisterin des Wedding. Unterschiedlicher konnten die Kommunen nicht sein. In beiden fühlte sie sich wohl und leistete viel.



Zu den schönsten Erinnerung gehört die Begegnung mit Willy Brandt im Rathaus Wedding zur Eröffnung der Volkshochschulsaison 1985. Als Willy Brandt das Rathaus betrat, stellte mich Erika Heß mit den Worten vor, „Das ist der Ed Koch, den kennst Du ja.“ Das war sehr schmeichelhaft, weil, obwohl ich Willy Brandt viele Male begegnet bin, er mich natürlich nicht beim Namen kannte. Ich bekam an diesem Tag aber noch die Gelegenheit, mich bei ihm unvergessen zu machen. Bevor die Veranstaltung begann, saßen wir in kleiner Rund zu einem Vorgespräch zusammen. Ich stand zufällig neben dem Servierwagen mit den Getränken. „Na, trinken wir vorher noch einen Weinbrand,“ regte Erika Heß an. „Ed, Du stehst da gerade so günstig, gieß doch mal bitte Willy ein Glas ein.“ Willy Brandt war der Grund, weshalb ich 1969 in die SPD eingetreten war. Eine größere Ehre, als mit Willy ein Gläschen Weinbrand zu trinken, hätte ich mir nie vorstellen können. Natürlich genehmigte ich mir auch einen, schließlich hatte ich ja die Flasche in der Hand.



Erika Heß war gelernte Industriekauffrau und arbeitete bis 1960 in Westfalen. Sie heiratete nach Berlin und trat 1961 in eine Zehlendorfer Abteilung der SPD ein. Bei der Berliner Wahl 1971 wurde sie in die Bezirksverordne-tenversammlung im Bezirk Zehlendorf gewählt, bei der folgenden Wahl 1975 wurde sie in Zehlendorf zur stell-vertretenden Bezirksbürgermeisterin und Stadträtin für Jugend und Sport gewählt. Da der Bezirksbürgermeister von Berlin-Wedding, Horst Bowitz, aus gesundheitlichen Gründen 1981 ausschied, konnte sie nach der Wahl 1981 dessen Amt übernehmen. Die zweifache Mutter war mit Hans-Jürgen Heß (1935-2010) verheiratet, der Direktor des Deutschen Bundestages in Berlin war, als das Reichstagsgebäude verwaltete. Nach Erika Heß ist das Eisstadion im Wedding benannt. Ihr Grab liegt auf dem Weddinger Urnenfriedhof Seestraße. Es ist als Ehrengrab der Stadt Berlin gewidmet.



Auf der folgenden Seite haben wir den Nachruf aus paperpress Nr. 212 vom 19. Juni 1986 nachgedruckt. Diese Seiten sind nur unter www.paperpress-newsletter verfügbar.





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

