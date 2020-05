Hauptmenü Start





Malen ist Kinderrecht geschrieben von: Redaktion am 15.05.2020, 06:21 Uhr

paperpress577 In einer Gemeinschaftsaktion haben sich Berliner Druckereien, Stadtteilzentren und Organisationen zusammengetan, um einen für Kinder derzeit schwierigen Engpass zu überbrücken. Berliner Druckereien spenden Malpapier und die sozialen Ein-richtungen verschiedener Träger organisieren die zielgenaue Verteilung an bedürftige Kinder und Familien in Berlin. Für die Spende sind 350 Kartons mit jeweils 500-1000 Blatt Papier, gesamt rund 2,6 Tonnen Papier, zusammengekommen.





Darüber hinaus spenden die Druckereien 3.000 selbst produzierte Malbücher, für die der WDR die Erlaubnis erteilt hat, Motive aus der „Sendung mit der Maus“ zu verwenden. Damit es eine „runde Sache“ wird, spenden die Druckereien dazu auch 3.000 Päckchen mit Buntstiften. Die Malbücher wurden im Marienfelder Druckcenter PIEREG hergestellt.



Die Kinder werden gebeten, ein Bild zum Thema „Meine besten Freundinnen und Freunde“ zu malen. Diese Bilder werden dann in der „Nach-Corona-Zeit“ als Wanderausstellung in den Stadteilzentren, Nachbarschaftshäusern, Selbsthilfezentren aber auch in den Druckereien gezeigt.



Initiator der Spendenaktion ist der Fachverband Führungskräfte der Druckindustrie und Informationsverarbeitung e.V. in Berlin (FDI Berlin). „Die Notwendigkeit für unsere Aktion sehen wir vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Liefer-Engpässe für Malpapier und natürlich der Bedürftigkeit vieler Kinder in unserer Stadt, die oft wenig Beschäftigungsmöglichkeiten haben. Mit unserer Aktion wollen wir ein wenig Abhilfe schaffen, denn wir finden, malen ist ein Kinderrecht, auch in schwierigen Zeiten.“, so Bodo Krusenbaum, 1. Vorsitzender des FDI Berlin.



Der Betriebsleiter des Marienfelder Druckcenter PIEREG, Sebastian Preißler, Vater einer 6-jährigen Tochter und Mitglied im Vorstand des FDI-Berlin: „Wir waren sofort bereit zu helfen, als wir von der Spendenaktion gehört haben. Ruckzuck wurde das Papier geschnitten und als dann auch noch die Idee für das Malbuchs mit der Maus auf-kam, übernahm PIEREG sehr gerne und ohne groß Zeit zu verlieren die Gestaltung und den Druck der 3.000 Hefte. Für die Gestaltung ist unsere hauseige-ne Agentur umgehend aktiv geworden. Und so ist es ein richtig schö-nes Malbuch geworden.“ „Die Idee vom FDI hat uns sofort gefallen. Spenden für bedürftige Kinder? Das ist uns grundsätzlich eine Herzensangelegenheit. Da fackeln wir dann auch nicht lange. Hauptsache, das Ziel wird erreicht und die Kinder können malen.“ so Sven Regen, geschäfts-führender Gesellschafter und Vater zweier Töchter. „Denn ein wichtiger Teil der Firmenphilosophie von PIEREG ist es seit jeher, soziales Engagement zu übernehmen.“



Der von Seiten des FDI für die Spendenaktion verantwortliche Projektmanager Michael Fuchs, Vater einer Tochter, freut sich: „Wenn man solch eine große Aktion ans Laufen bekommen will, dann braucht es großherzige und sozial engagierte Mit-streiter aus den Betrieben. Und da haben wir vor allem bei PIEREG, aber auch bei den anderen Firmen, einen Volltreffer gelandet. So macht Gutes tun besonders viel Spaß. Und die Kinder freute es am meisten. Vielen Dank.“



Die Partner und Spender (in alphabetischer Reihenfolge): Buch- und Offsetdruckerei H. Heenemann GmbH & Co. KG, „Die Arche" Kinderstiftung, Christliches Kinder- und Jugendwerk, DBM Druckhaus Berlin-Mitte GmbH, Druck-zuck GmbH, Elch Graphics GmbH & Co. KG, PieReg Druckcenter Berlin GmbH, Elisabethstift, Jugendhilfeein-richtung im Diakonischen Werk, Fabrik Osloer Straße - Stadtteil- und Familienzentrum, Kleiner Fratz GmbH, medialis Offsetdruck GmbH, Nachbarschafts- u. Selbsthilfe-zentrum in der UFA-Fabrik e.V., Nachbarschafts- und Familienzentrum „Kiek in“, Nachbarschaftshaus Urban-straße e.V., Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V., Nachbarschaftszentrum Amtshaus Buchholz, Pawellek Siebdruck GmbH, Pro BUSINESS digital printing Deutschland GmbH, Stadtteilzentrum Buch, Stadtteilzentrum Pankow, Stadtteilzentrum Steglitz e.V., Stadtteilzentrum Villa Mittelhof, Stadtteilzentrum Weißensee/ Frei-Zeit-Haus, Ver-band für sozial-kulturelle Arbeit e.V. - Landesverband Berlin, Verein für aktive Vielfalt e.V.





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

