Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 4 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Kunst und Kultur am Abgrund geschrieben von: Redaktion am 14.05.2020, 09:05 Uhr

paperpress577 Je länger man sich die vielen gutgemeinten Online-Konzerte oder Rundgänge in den Museen anschaut, desto mehr wächst die Sehnsucht nach dem Live-Erlebnis. Theater und Konzerte sind mit Abstandsregeln kaum zu realisieren. Ja, wir befinden uns an welcher Stelle der Pandemie auch immer, noch am Anfang, mitten drin, vor der zweiten Welle?



Helge Schneider hat ein berührendes Video aufgenommen. So hat man ihn noch nie erlebt. Die Zuversicht schwindet. Die Berliner Zeitung hat das Video veröffentlicht:



https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/helge-schneider-kuendigt-abschied-an-li.83397



Über die Bedeutung von Kunst und Kultur hat sich auch die ZDF-Satiresendung „Mann, Sieber“ Gedanken gemacht.

Sehr empfehlenswert:



https://www.zdf.de/comedy/mann-sieber



Wussten Sie übrigens, dass der Beitrag von Kunst und Kultur im Jahre 2018 110,5 Mrd. Euro (3% vom BIP) betragen hat und damit nach der Autoindustrie auf Platz 2 lag? 1,7 Mio. Menschen arbeiten im Kulturbereich, der damit auf dem ersten Platz liegt, hinter den Beschäftigten mit 1,1 Mio. in der Fahrzeugindustrie. In der letzten Saison haben sich 21,4 Mio. Menschen die Fußballspiele der Ligen 1, 2 und 3 angeschaut. 34 Mio. hingegen waren im Theater oder bei Konzerten und 114 Mio. Besucher konnten die Museen verzeichnen.



Wir stehen heute am Abgrund und werden, wenn sich nichts ändert, morgen einen Schritt weiter sein.





Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: