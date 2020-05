Hauptmenü Start





Zum Muttertag geschrieben von: Redaktion am 10.05.2020, 07:00 Uhr

paperpress576 An dieser Stelle wollen wir nicht versäumen, allen Müttern zum heutigen Tage alles Gute zu wünschen, vor allem natürlich Gesundheit.

Hoffentlich ist es allen möglich, diesen Tag im Kreise der Familie zu verbringen.



Christoph von Mickwitz hat zum Muttertag ein sehr schönes Gedicht verfasst:



Wenn Alles, Alles dich verlässt, Wenn Alles schwankt auf Erden,

Die Mutterliebe bleibet fest, Die kann nicht untreu werden.

Und sei der Kummer noch so groß, Der finster dich umwindet,

Leg` fromm dein Haupt nur in den Schoß Der Mutter, und er schwindet.

Was auch zerreißen mag dein Herz, Wonach`s auch heiß sich sehne —

Die Mutterliebe heilt den Schmerz, Küßt dir vom Aug` die Träne.

Küßt von der Stirne Dir das Leid, Weiß schnell den Schmerz zu bannen,

Und scheucht jedwede Traurigkeit So leicht, so sanft von dannen.

Wenn Alles, Alles dich verlässt, Wenn Alles schwankt auf Erden,

Die Mutterliebe bleibet fest, Die kann nicht untreu werden.





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

