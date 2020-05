Hauptmenü Start





Die Wochenendprognosen geschrieben von: Redaktion am 08.05.2020, 07:05 Uhr

paperpress577 Wie immer am Wochenende, so auch heute, werfen wir einen Blick auf die Stimmung im Land. Infratest dimap hat den ARD-Deutschlandtrend ermittelt. 67% sind mit dem Krisenmanagement der Bundes-regierung zufrieden, sogar 68% mit Angela Merkel und 59% mit Olaf Scholz. 53% wünschen sich Markus Söder als Kanzler, obwohl er noch gar nicht erklärt hat, dass er kandidiert. 33% favorisieren Friedrich Merz, von dem kaum etwas zu hören ist, und 27% Armin Laschet, von dem viel zu viel zu hören ist. Auch Norbert Röttgen ist mit 21% noch im Rennen. Die Sonntagsfrage: CDU/CSU 39% +1% zur Umfrage vom 16. April. SPD 16% -1%, Grüne 18% -1%, Linke 8% +1%, unverändert FDP 5% und AfD 9%. 50% sind gegen die Weiterführung der Bundesliga, 63% sind gegen Kaufprämien beim Autokauf und 72% machen sich keine Sorgen vor einer Ansteckung.



