Jeder Arbeitgeber ist für seine Mitarbeiter selbst verantwortlich geschrieben von: Redaktion am 06.05.2020, 07:23 Uhr

paperpress577 Die Aufregung ist groß, weil der Senat einem Teil seiner Mitarbeiter eine so genannte „Corona-Prämie“ zahlen will. Etwa 25.000 Beschäftigten käme sie zugute. Bis zu 1.000 Euro können pro Person ausgezahlt werden. Viele Menschen leisten außergewöhnliches in der Krise. Sie alle hätten eine Prämie verdient. Schließlich ist aber jeder Arbeitgeber für seine Beschäftigten verantwortlich. Da zählt auch nicht das Argument, dass es sich um Steuergelder handelt.



„Zu den Begünstigten sollen neben Ärzten und Pflegern der landeseigenen Krankenhauskonzerne Vivantes und Charité unter anderem auch Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungssanitäter zählen, aber auch Mitarbeiter der Gesundheitsämter, Erzieherinnen und Erzieher im Notbetrieb in städtischen Kitas und Horten und Mitarbeiter der Jobcenter.“, meldet der RBB.



Es gibt eine Ausnahme, nämlich die Beschäftigten in den Kindertagesstätten. Hier werden alle die Prämie erhalten, egal, ob sie in den Kita-Eigenbetrieben oder bei freien Träger arbeiten. 25 Mio. Euro sind insgesamt für alle Berechtigten veranschlagt. Im Gegensatz zu allen anderen Hilfszahlungen werden keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung gestellt, sondern bereits im Haushalt vorhandene. 41 Millionen Euro sind im laufenden Haushalt für die Wiedereinführung der „Berlin-Zulage“ vorgesehen. Im Gegensatz zu Zeiten der Teilung, wird die Zulage nicht acht Prozent vom Gehalt betragen, sondern lediglich pauschal 150 Euro. Immerhin. Eigentlich sollte die neue „Berlin-Zulage“ für alle 130.000 Beschäftigten des Landes ab November 2020 gezahlt werden, jetzt erst ab Januar 2021, was akzeptiert werden kann.



Vor der Auszahlung der „Corona-Prämie“ steht allerdings ein Verwaltungsakt, der sich zeitverzögernd auswirken könnte, denn über die Höhe sollen im Einzelfall die jeweiligen Dienststellen entscheiden. Die Vorgesetzen legen also fest, welcher Mitarbeiter wie viel bekommt. Keine gute Idee, weil das Probleme und Missgunst mit sich bringen wird, warum erhält dieser 500 und ein anderer nur 300 Euro? Diskussionen, die keiner braucht. Eine Pauschale für alle wäre einfacher umzusetzen.



Der CDU-Vorsitzende Kai Wegner beklagt, dass es nun Corona-Helden erster und zweiter Klasse geben wird. „Beim Empfängerkreis der Corona-Prämie ist der Senat auf halber Strecke stehengeblieben. Viele Alltagshelden wie beispielsweise die Supermarktangestellten fallen weiterhin durch das Raster.“ Gerade die Supermarktangestellten sind jedoch ein schlechtes Beispiel. Für die Ge-schäfte ist seit März Weihnachten. Ein Marktleiter berichtete mir, dass er jede Woche den Umsatz wie beim Weihnachtsgeschäft mache. Und in dieser Situation soll es EDEKA, REWE, ALDI, Lidl, Penny und allen anderen nicht möglich sein, ihren Beschäftigten selbst eine Prämie zu zahlen?



Wegner schlägt vor, dass der „Corona-Bonus“ „in Form eines Wertgutscheins ausgestaltet werden sollte, der in Berliner Geschäften eingelöst werden kann. Dafür schlagen wir den Berliner City-Scheck vor. So wird die Anerkennung zugleich zu einem ersten Konjunkturprogramm für die Berliner Wirtschaft." Klingt innovativ, ist es aber nicht. Wie soll das funktionieren, wenn jemand mit seinem 1.000-Euro-Gutschein bei ALDI an der Kasse steht? Es müsste eine Gutscheinkarte entwickelt werden, wie sie in allen Geschäften als Geschenk gekauft, aber nur dort eingelöst werden kann. Das Verfahren auf alle Geschäfte, bis hin zum Späti auszuweiten, dürfte technisch kaum möglich sein. Es sollte den Empfängern der Sonderzahlung also selbst überlassen bleiben, was sie mit dem Geld machen, Urlaub an der Ostsee, beispielweise, oder, naheliegender, durch viele Besuche im Lieblingsrestaurant dieses wieder auf die Beine zu bringen.



Ed Koch











Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

