Young Euro Classic abgesagt - Alternativen werden geprüft geschrieben von: Redaktion am 04.05.2020, 13:13 Uhr

paperpress577 Bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt. Nun ist zu-letzt. Während so langsam wieder einige Bereiche zum Leben erwecket werden, in dieser Woche sogar eingeschränkt Gaststätten öffnen können, werden wir auf größere Veranstaltung im Freien und im Saal noch lange Zeit verzichten müssen. Ausgerechnet zu Beethovens 250sten Geburtstag und ausgerechnet zum 20-jährigen Jubiläum ist nun auch Young Euro Classic abgesagt worden. In diesem Jahr wird das 2000 gegründete Festival 20 Jahre alt.





Young Euro Classic, das weltweit wichtigste Festival für Jugendorchester, wird diesen Sommer nicht in gewohnter Form stattfinden. Die traditionsreiche Veranstaltungsreihe sollte am 24. Juli im Konzerthaus Berlin beginnen. Nun geben die Regulierungen von Bund und Land im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus neue Rahmenbedingungen vor: „Wir tragen die Schutzmaßnahmen aus Überzeugung mit; die Gesundheit der Musikerinnen und Musiker, des Publikums, aller Beteiligten hat die oberste Priorität“, sagt Festivalchefin Dr. Gabriele Minz. Dass die Orchesterkonzerte in diesem Jahr nicht stattfinden können, erfüllt sie und ihr gesamtes Festivalteam mit großem Bedauern. Gleichzeitig aber soll versucht werden, ohnehin gebeutelten Künstlerinnen und Künstler eine Perspektive und dem Publikum einen Grund zur Vorfreude zu bieten: „Wir arbeiten seit Wochen mit großem Engagement an alternativen Konzepten, denn Jugend, Musik und Europa stehen auch für Zukunftshoffnung“, so die Festivalleitung.



Wie so ein Alternativprogramm aussehen könnte, hängt von künstlerischen, gesundheitlichen und finanziellen Rahmenbedingungen ab. Das Konzert-haus am Gendarmenmarkt, von Anfang an Partner und Spielort von Young Euro Classic, bleibt bis zum 31. Juli geschlossen. Eine vorsichtige Öffnung ist nach aktuellem Stand ab 1. August zu erwarten. Dass dann wie gewohnt Jugendorchester aus aller Welt anreisen, ist angesichts der globalen Reisebeschränkungen ausgeschlossen. Vergessen werden die eigentlichen Protagonistinnen und Protagonisten des Festivals bei dessen Neukonzeption aber keines-wegs: „Wichtig wäre uns ein Zeichen an den musikalischen Nachwuchs“, erklärt Prof. Dr. Dieter Rex-roth, Künstlerischer Leiter von Young Euro Classic: „Gebt nicht auf, das Leben geht weiter!“ Das alternative Programm soll mit gewohnt mitrei-ßenden wie spannenden Beiträgen durch die kultur-arme Zeit helfen.



Viele Orchester, die diesen Sommer nicht anreisen können, haben bereits angekündigt, in der kommenden Saison dabei sein zu wollen. Darunter das Tbilisi Youth Orchestra: „We will be more than hap-py to participate in YEC for the year of 2021“, teilte der Künstlerische Leiter Mikheil Mdinaradze mit. „Till then, we hope the world will move to a much more developed and positive reality.“



Ähnlich optimistisch ist auch Dr. Willi Steul, 1. Vorsitzender des veranstaltenden Freundeskreises: „Mag der Virus auch unberechenbar sein; klassische Musik bietet eine große Bandbreite von Möglichkeiten!“



Für das alternative Festivalformat im August prüft Young Euro Classic im Einvernehmen mit den zu-ständigen Behörden und dem Konzerthaus, unter welchen Umständen Konzerte zu realisieren wären. Dies wird noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Das Festival bittet daher alle Zuschauerinnen und Zuschauer, alle Freundinnen und Freunde um Geduld und Unterstützung.



Young Euro Classic ist dem Konzerthaus und den Partnern des Festivals, vor allem dem Hauptstadt-kulturfonds, der KfW Bankengruppe, den Volksban-ken und Raiffeisenbanken, der GVL, dem Auswärti-gen Amt, dem Bundesfamilienministerium und der SARIAS Stiftung und allen Spenderinnen und Spen-dern sehr dankbar, dass sie diese noch ergebnisof-fenen Bemühungen um ein alternatives Young Euro Classic Programm ab dem 1. August 2020 vertrau-ensvoll unterstützen.



Bereits gekaufte Tickets können erstattet, gutgeschrieben oder gespendet werden. Nähere Informationen dazu unter: www.young-euro-classic.de





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

