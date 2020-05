Hauptmenü Start





Die vergessene Grünfläche geschrieben von: Redaktion am 01.05.2020, 06:54 Uhr

paperpress577 Der Chefvirologe der Nation, Christian Drosten, hat es zwischen Podcast-Aufnahmen, Talk-Show-Auftritten und zahllosen Interviews geschafft, eine Studie zu erstellen. Vereinfacht gesagt, wurde bei Kindern getestet, ob sie genauso ansteckend sein können wie Erwachsene. Die Analyse basiert auf 49 Kinder zwischen 0 und 10 Jahren. Drosten rät selbst, „vorsichtig und kritisch mit den Daten umzugehen“, und sagt, „Wir können in Kindergruppen nicht nachweisen, dass sie unterschiedliche Virus-konzentrationen in den Atemwegen haben gegen-über Erwachsenen. Es könnte demnach gut sein, dass Kinder genauso leicht andere Menschen anstecken wie Erwachsene.“ Und daraus leitet Professor Drosten eine „eindeutige Empfehlung“ ab und warnt „in der aktuellen Situation vor einer unbeschränkten Wiedereröffnung von Kindergärten und Schulen.“ tagesschau.de





Nur Wissenschaftler können beurteilen, ob eine Untersuchung bei 49 Kindern ausreichend ist, um vor einer Öffnung von Schulen und Kitas zu warnen. Der Wettkampf der Virologen und Epidemieologen um die Deutungshoheit in der Corona-Krise, ist für die Betroffenen, die die sich daraus ableitenden Maßnahmen ertragen müssen, nur schwer zu verstehen.



Unbeeindruckt davon und von den Ausführungen Drostens Podcast- und Talk-Show-Konkurrenten Alexander Kekulé, der gestern seinen Hörern erklärte, warum man nach dem Schminken im Fernsehstudio keine Schutzmaske mehr tragen kann, wird nach und nach das rote/weiße Flatter-band von den Spielplätzen entfernt. Tempelhof-Schöneberg öffnet als letzter Bezirk die Spielplätze am 4. Mai. Das liegt daran, dass man eine Schließungs-Vorgabe des Gesundheitsamtes, die bis zum 3. Mai gilt, nicht vorzeitig aufheben wollte. Nach wie vor hat Gesundheitsstadtrat Oliver Schworck (SPD) Bedenken bei einer Öffnung zu diesem Zeit-punkt. Darin ist er sich einig mit der CDU-Bezirksverordneten Britta Schmidt-Krüger, die mindestens noch den Monat Mai abwarten wollte.



Ein Spielplatz jedoch war während der gesamten Zeit nicht geschlossen. Aber ist die so genannte Nordspitze des ehemaligen Gasag-Geländes an der Schöneberger Cheruskerstraße überhaupt ein Spiel-platz oder nur eine „Grün“-fläche? Zumindest können Kinder und Jugendliche hier Fußballspielen, wovon sie reichlich Gebrauch machen. Von einer Grünfläche kann hier niemand mehr reden. Seit Jahren vernachlässig das Bezirksamt dieses Areal. Zuständig dafür ist ausgerechnet die den Grünen angehörende Stadträtin Christiane Heiß, diplomierte Ingenieurin der Landschaftsplanung und Umweltökonomie.



Bei der Eröffnung am 3. Juli 2010 präsentierte sich der Platz in sattem Grün. Millionenbeträge wurde aufgewendet, um das durch den Betrieb der Gasag kontaminierte Gelände zu einer blühenden Landschaft zu machen. Finanziert wurde das Vorhaben durch die Gasag, aus Mitteln des Förderprogramms Stadtumbau West und durch Reinhard Müller, dessen EUREF-Campus an die Fläche grenzt.



Schon wenige Jahre später war aus der Grünfläche eine Sandwüste geworden. Im laufenden Haushalt des Bezirks wurden 100.000 Euro für die Pflege des Geländes eingestellt, wie uns der SPD-Bezirksverordnete Jan Rauchfuß auf Anfrage bestätigte. „Wir haben tatsächlich zusätzliche Mittel in dieser Höhe für die Gasag-Nordspitze in den Haushaltsplan eingestellt - auch vor dem Hintergrund, dass man da mittlerweile nicht mehr nur gießen und schneiden, sondern im Grunde komplett neu ansäen muss. Meine bisherigen Vorstöße, zu einer besseren Pflege und Wässerung der Anlage zu kommen, waren bisher leider nicht von Erfolg gekrönt.“



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

