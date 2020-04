Hauptmenü Start





CDU ist Umfragesieger in Berlin geschrieben von: Redaktion am 29.04.2020, 19:23 Uhr

paperpress576 In Krisenzeiten ist alles anders. Während sich in den letzten Monaten die Umfragewerte der Berliner Parteien nur leicht nach oben und unten veränderten, zeigt die neueste Umfrage von Infratest dimap im Auftrage der Berliner Morgenpost und der RBB Abendschau, zumindest bei zwei Parteien, ganz erhebliche Ausschläge nach oben.





Die CDU ist jetzt mit 23 Prozent stärkste Umfrage-partei. Das ist ein Plus von fünf Punkten zur letzten Umfrage vom 20. November 2019, und sogar ein Plus von sieben Punkten zu der Umfrage von Forsa im Auftrage der Berliner Zeitung vom 11. Februar 2020. Regelmäßig führen Infratest dimap, Forsa und INSA Umfragen durch. Das letzte Mal belegte die CDU Platz Eins in einer Forsa-Umfrage vom 26. November 2017. Wie viel die Berliner CDU vom Bundestrend profitiert und wieviel sozusagen hausgemacht ist, lässt sich nicht sagen.



Die SPD hat in der neuesten Umfrage erstmals seit April 2018 wieder eine 2 vor dem Wert, nämlich genau 20 Prozent. Das liegt ganz offenbar auch am Regierenden Bürgermeister Michael Müller, dessen Zustimmungswerte aktuell bei 51 Prozent liegen, ein Plus von 15 Prozent seit der letzten Infratest dimap Umfrage vom November 2019.



Die Grünen befinden sich in allen Umfragen weiter-hin im Sinkflug, erreichen aber immerhin noch 21 Prozent (-2) und liegen dabei auf Platz zwei. Die Linken verzeichnen mit 14 Prozent (-3) das schlechteste Ergebnis seit den Wahlen im September 2016. R2G kommt zusammen aber weiterhin auf satte 55 Prozent.



Die FDP pendelt unverändert um die Fünfprozent-Hürde. Die AfD hat vier Punkte verloren und steht jetzt bei 10 Prozent, das schlechteste Ergebnis in allen Umfragen seit Juli 2019.



Wie immer sind Umfragen eine Momentaufnahme. Nächsten Monat und erst recht im September 2021, wenn wieder gewählt wird, kann alles ganz anders aussehen. Jetzt kommt es darauf an, wie die Lockerungsmaßnahmen zur Zufriedenheit der Menschen beitragen. Über allem schwebt aber das Damokles-schwert des R-Faktors und wie wir gelernt haben, aller möglichen anderen Werte, deren Zustandekommen nur Mathegenies nachvollziehen können.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

